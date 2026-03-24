< sekcia Šport
Rabčan vychytal Mikúša a neskrýval emócie
Rabčan priznal, že nebolo jednoduché sústrediť sa po dvoch inkasovaných góloch.
Autor TASR
Banská Bystrica 24. marca (TASR) – Hokejistov Banskej Bystrice delí jedno víťazstvo od postupu do semifinále play off Tipsport ligy. V pondelok zvládli aj štvrtý štvrťfinálový duel s Košicami, tentoraz po samostatných nájazdoch 3:2. Kým predchádzajúce dve stretnutia otočil tím spod Urpína za nepriaznivého stavu 1:3 na 4:3, tentoraz otáčal vývoj z 1:2 na 3:2. Ujal sa tak vedenia v sérii hranej na štyri víťazstvá 3:1, pričom ani jeden zo štyroch duelov sa neskončil v riadnom hracom čase a zakaždým putoval do predĺženia.
„Je to viac menej o taktike. Košice sú veľmi dobre pripravené, majú veľmi dobrý tím, snažíme sa hrať aj my, čo si povieme. Sme radi, že sme vyhrali oba domáce zápasy, ale ako sa hovorí, ten posledný krok býva najťažší. Sústredíme sa na ten najbližší zápas,“ hovoril po tretej výhre za sebou hrdina pondelkových samostatných nájazdov Dávid Šoltés, ktorý strelil víťazný zásah Banskej Bystrice. K obratu ešte poznamenal: „Sme veľmi dobrý kolektív, to sa opäť ukázalo, že sme chceli. Snažíme sa hrať systém, to, čo nám tréneri povedia. Máme to veľmi dobre nastavené a aj natrénované, máme dosť síl i v predĺžení. Čo sa týka môjho nájazdu, zrealizoval som ho tak, ako som to cítil a chvalabohu to vyšlo. Podržal nás brankár Egy Rabčan. Celú sezónu podáva vynikajúce výkony, sme za neho veľmi radi a dúfame, že mu táto forma vydrží čo najdlhšie.“
Eugen Rabčan síce inkasoval dva góly v prvej tretine, ale následne „zatiahol roletu“ a privádzal košických hráčov chvíľami do zúfalstva. Neinkasoval ani v predĺžení a stal sa najlepším hráčom pondelkového štvrtého štvrťfinálového zápasu. Po ňom v mixzóne pred novinármi neskrýval svoje pocity: „Sú to brutálne emócie, skvelý pocit, skvelé zápasy, skvelé výhry, škoda, že to nevieme ešte v tých 60 minútach uzavrieť, takto sme v podstate v rámci série hrali jeden celý zápas extra navyše. Je to hlavne na psychiku strašne ťažké, pretože jedna chyba môže rozhodnúť. Nechcete ju spraviť, čiže je to náročné. Štyri predĺženia a tri naše výhry, takže verím, že neurazíme šťastenu a ten jeden duel ešte vyhráme.“
Rabčan priznal, že nebolo jednoduché sústrediť sa po dvoch inkasovaných góloch: „Bolo ťažšie udržať koncentráciu, lebo každý ďalší gól mohol byť definitívnym koncom pre nás. Bolo náročné sústrediť sa na to, aby už ďalšia strela neprešla. Chvalabohu sa to podarilo. Všetko je to o hlave.“
Rabčanovi začalo stúpať sebavedomie po tom, ako chytil pár vyložených šancí súpera. Do zúfalstva privádzal najmä Tomáša Mikúša, ktorému zneškodnil dve tutovky. „Po tých chytených strelách mi išlo sebavedomie nahor. Ťažší som mal zákrok pri šanci Mikúša v druhej tretine, tam som poriadne nevidel strelu, išiel som tam pocitovo. Ak robíte na sto percent svoju prácu, tak musí sa aj šťastie na vašu stranu prikloniť. Keď sa človek dobre cíti, robí menej pohybov a správne pohyby. Vtedy ide aj adrenalín na sto percent a únava nie je žiadna. Kľúčovo bolo, že chalani vyrovnali a potom premenili tie tri nájazdy,“ dodal 24-ročný banskobystrický brankár už aj s prvými reprezentačnými skúsenosťami.
Na výkon Rabčana stručne zareagoval po pondelkovom zápase v Banskej Bystrici aj Košičan Tomáš Mikúš: „Ak by sme dali gól z tých šancí, ktoré sme mali, tak to mohlo byť po štyroch zápasoch vyrovnané 2:2. Nepremenili sme ich, Eugen Rabčan toho pochytal naozaj dosť.“
Mikúš bol po tretej prehre s Bystricou zjavne sklamaný: „Oba zápasy v Bystrici sme odohrali dobre, škoda len, že sme ani jeden duel nedotiahli do víťazného konca, ale séria sa hrá na štyri víťazstvá. Ideme domov a urobíme všetko pre to, aby sme nasledujúci zápas vyhrali. A potom uvidíme. Vedeli sme, že táto séria bude veľmi vyrovnaná, no že až takto, teda štyri zápasy a štyri predĺženia, nuž je to tak.“
„Je to viac menej o taktike. Košice sú veľmi dobre pripravené, majú veľmi dobrý tím, snažíme sa hrať aj my, čo si povieme. Sme radi, že sme vyhrali oba domáce zápasy, ale ako sa hovorí, ten posledný krok býva najťažší. Sústredíme sa na ten najbližší zápas,“ hovoril po tretej výhre za sebou hrdina pondelkových samostatných nájazdov Dávid Šoltés, ktorý strelil víťazný zásah Banskej Bystrice. K obratu ešte poznamenal: „Sme veľmi dobrý kolektív, to sa opäť ukázalo, že sme chceli. Snažíme sa hrať systém, to, čo nám tréneri povedia. Máme to veľmi dobre nastavené a aj natrénované, máme dosť síl i v predĺžení. Čo sa týka môjho nájazdu, zrealizoval som ho tak, ako som to cítil a chvalabohu to vyšlo. Podržal nás brankár Egy Rabčan. Celú sezónu podáva vynikajúce výkony, sme za neho veľmi radi a dúfame, že mu táto forma vydrží čo najdlhšie.“
Eugen Rabčan síce inkasoval dva góly v prvej tretine, ale následne „zatiahol roletu“ a privádzal košických hráčov chvíľami do zúfalstva. Neinkasoval ani v predĺžení a stal sa najlepším hráčom pondelkového štvrtého štvrťfinálového zápasu. Po ňom v mixzóne pred novinármi neskrýval svoje pocity: „Sú to brutálne emócie, skvelý pocit, skvelé zápasy, skvelé výhry, škoda, že to nevieme ešte v tých 60 minútach uzavrieť, takto sme v podstate v rámci série hrali jeden celý zápas extra navyše. Je to hlavne na psychiku strašne ťažké, pretože jedna chyba môže rozhodnúť. Nechcete ju spraviť, čiže je to náročné. Štyri predĺženia a tri naše výhry, takže verím, že neurazíme šťastenu a ten jeden duel ešte vyhráme.“
Rabčan priznal, že nebolo jednoduché sústrediť sa po dvoch inkasovaných góloch: „Bolo ťažšie udržať koncentráciu, lebo každý ďalší gól mohol byť definitívnym koncom pre nás. Bolo náročné sústrediť sa na to, aby už ďalšia strela neprešla. Chvalabohu sa to podarilo. Všetko je to o hlave.“
Rabčanovi začalo stúpať sebavedomie po tom, ako chytil pár vyložených šancí súpera. Do zúfalstva privádzal najmä Tomáša Mikúša, ktorému zneškodnil dve tutovky. „Po tých chytených strelách mi išlo sebavedomie nahor. Ťažší som mal zákrok pri šanci Mikúša v druhej tretine, tam som poriadne nevidel strelu, išiel som tam pocitovo. Ak robíte na sto percent svoju prácu, tak musí sa aj šťastie na vašu stranu prikloniť. Keď sa človek dobre cíti, robí menej pohybov a správne pohyby. Vtedy ide aj adrenalín na sto percent a únava nie je žiadna. Kľúčovo bolo, že chalani vyrovnali a potom premenili tie tri nájazdy,“ dodal 24-ročný banskobystrický brankár už aj s prvými reprezentačnými skúsenosťami.
Na výkon Rabčana stručne zareagoval po pondelkovom zápase v Banskej Bystrici aj Košičan Tomáš Mikúš: „Ak by sme dali gól z tých šancí, ktoré sme mali, tak to mohlo byť po štyroch zápasoch vyrovnané 2:2. Nepremenili sme ich, Eugen Rabčan toho pochytal naozaj dosť.“
Mikúš bol po tretej prehre s Bystricou zjavne sklamaný: „Oba zápasy v Bystrici sme odohrali dobre, škoda len, že sme ani jeden duel nedotiahli do víťazného konca, ale séria sa hrá na štyri víťazstvá. Ideme domov a urobíme všetko pre to, aby sme nasledujúci zápas vyhrali. A potom uvidíme. Vedeli sme, že táto séria bude veľmi vyrovnaná, no že až takto, teda štyri zápasy a štyri predĺženia, nuž je to tak.“