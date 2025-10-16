< sekcia Šport
Rabiot bude chýbať AC Miláno 10 dní
Talianskemu tímu AC Miláno tak bude chýbať v dueloch Serie A proti Fiorentine a Pise.
Autor TASR
Miláno 16. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový stredopoliar Adrien Rabiot utrpel počas reprezentačnej prestávky zranenie lýtka a bude pauzovať 10 dní. Talianskemu tímu AC Miláno tak bude chýbať v dueloch Serie A proti Fiorentine a Pise, informovala o tom agentúra AFP. Rabiot prispel minulý týždeň gólom k víťazstvu Francúzska nad Azerbajdžanom 3:0 v kvalifikácii MS 2026.