Rabiot bude chýbať AC Miláno 10 dní

Na archívnej snímke Adrien Rabiot. Foto: TASR/AP

Talianskemu tímu AC Miláno tak bude chýbať v dueloch Serie A proti Fiorentine a Pise.

Autor TASR
Miláno 16. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový stredopoliar Adrien Rabiot utrpel počas reprezentačnej prestávky zranenie lýtka a bude pauzovať 10 dní. Talianskemu tímu AC Miláno tak bude chýbať v dueloch Serie A proti Fiorentine a Pise, informovala o tom agentúra AFP. Rabiot prispel minulý týždeň gólom k víťazstvu Francúzska nad Azerbajdžanom 3:0 v kvalifikácii MS 2026.
