Rabiot bude k dispozícii AC Miláno v derby s Interom

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Otáznik visí nad štartom stredopoliara Interu Denzela Dumfriesa. Holandský reprezentant má problémy s členkom.

Autor TASR
Miláno 18. novembra (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Adrien Rabiot sa zotavil zo zranenia lýtka. Svojmu klubu AC Miláno bude k dispozícii vo víkendovom dueli Serie A v derby proti Interu. Informovali o tom talianske médiá.

Rabiot sa zranil v októbri počas reprezentačnej prestávky Francúzskemu národnému tímu chýbal v záverečných dvoch zápasoch kvalifikácie MS 2026 proti Ukrajine a Azerbajdžanu. Otáznik visí nad štartom stredopoliara Interu Denzela Dumfriesa. Holandský reprezentant má problémy s členkom.
