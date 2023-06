Rabiot predĺžil zmluvu s Juventusom do roku 2024

Turín 27. júna (TASR) – Francúzsky futbalista Adrien Rabiot predĺžil kontrakt s Juventusom Turín do roku 2024. V budúcej sezóne má podľa agentúry AFP zarobiť sedem miliónov eur.



Rabiot prišiel do Juventusu v roku 2019 z Paríža St. Germain. Dvadsaťosemročný stredopoliar odohral v drese "starej dámy" 177 zápasov, v ktorých strelil 17 gólov a pridal 12 asistencií.



V talianskom klube sa rozhodol zostať napriek tomu, že v sezóne 2022/23 skončil Juventus na siedmom mieste Serie A a kvalifikoval sa "len" do Európskej konferenčnej ligy.