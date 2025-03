Rabiotov štart v odvete s Chorvátskom je otázny, trápi ho lýtko

Paríž 22. marca (TASR) - Francúzsky futbalista Adrien Rabiot sa pre problémy s lýtkom nezúčastnil sobotňajšieho reprezentačného tréningu. Jeho účasť v odvetnom zápase Ligy Národov proti Chorvátsku je tak otázna.



Stredopoliar Marseille opustil ihrisko v 64. minúte prvého štvrťfinálového zápasu v Splite (0:2). "Rabiot má zranenie lýtka a dnes večer s nami nebude trénovať. Bude komplikované to dať do zajtra do poriadku," prezradil kormidelník "Les Blues" Didier Deschamps na tlačovej konferencii. Informovala o tom agentúra AP.



Pred nedeľňajšou odvetou si domáci uctia Oliviera Girouda, ktorý je s 57 gólmi na čele strelcov francúzskej reprezentácie.