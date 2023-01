Racine napokon nebude pod Banskou Bystricou, v klube skončil aj Pavlin

Banská Bystrica 2. januára (TASR) - Kanadský hokejový obranca Jonathan Racine napokon nebude obliekať dres HC ´05 Banská Bystrica. Klub na oficiálnej stránke informoval, že sa s hráčom nedohodol na finálnych zmluvných podmienkach. Vedenie klubu sa zároveň rozhodlo ukončiť spoluprácu so slovinským obrancom Žigom Pavlinom.



Banskobystrický klub nedávno avizoval angažovanie Racinea, ktorý sa aj pripojil k tímu. Do súťažného zápasu však nezasiahol.



Pre 37-ročného Pavlina bola Banská Bystrica tretie pôsobisko v najvyššej slovenskej súťaži. V nej už hral aj za Košice a Michalovce. V ročníku 2022/2023 nastúpil do 26 zápasov, v ktorých získal 5 kanadských bodov za 2 góly a 3 asistencie. "Aktívne pracujeme na posilnení zadných radov a ak vyjde všetko, ako má, veríme, že nový, kvalitný obranca sa pripojí k tímu ešte tento týždeň," uviedol generálny manažér pre športovú časť Ľuboš Pisár.