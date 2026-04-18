Sobota 18. apríl 2026
Racing Lens otočil duel s Toulouse, M. Sauer nastúpil v 76. minúte

Snímka zo zápasu Racing Lens - FC Toulouse. Foto: TASR/AP

Hostia utrpeli tretiu prehru za sebou a v tabuľke im priebežne patrí 10. miesto.

Autor TASR
Paríž 17. apríla (TASR) - Futbalisti FC Toulouse prehrali v piatkovom dueli 30. kola francúzskej Ligue 1 na pôde Racingu Lens 2:3. Po 13 minútach viedli 2:0, ale v 17. minúte dostal červenú kartu Yann Gboho a v oslabení hostia potom trikrát inkasovali. Slovenský stredopoliar Mário Sauer nastúpil za Toulouse v 76. minúte.

Domáci po gólovom obrate zaostávajú z druhej priečky za vedúcim Parížom St. Germain o bod, úradujúci majster má však dva zápasy k dobru. Hostia utrpeli tretiu prehru za sebou a v tabuľke im priebežne patrí 10. miesto.



Ligue 1 - 30. kolo:

Racing Lens - FC Toulouse 3:2 (0:2)

Góly: 61. Abdulhamid, 67. Thomasson, 90.+2 Ganiou – 6. Casseres, 13. Koumbassa, ČK: 17. Gboho (Toulouse)

/M. Sauer (Toulouse) hral od 76. min, v 88. min dostal ŽK/
Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Apríl sa ukazuje v plnej sile

J.HRABKO KOMENTUJE ÚSTAVNÉ NOVELY V NRSR: Niečo za niečo

HRUŠOVSKÝ: Cítil som, že dokážem poraziť kohokoľvek

GAŠPAR: Voľby poštou zo zahraničia sa dajú manipulovať,treba to zmeniť