< sekcia Šport
Racing Lens si poradil s FC Metz 3:0, na lídra stráca už len bod
Méty utrpeli štvrtú prehru v rade a zostávajú na poslednom 18. mieste.
Autor TASR
Paríž 8. marca (TASR) - Futbalisti Racingu Lens si v nedeľňajšom stretnutí francúzskej Ligue 1 poradili doma s FC Metz 3:0. Využili tak zaváhanie úradujúceho majstra Paríža St. Germain, ktorý v piatok podľahol na domácej pôde AS Monaco 1:3. Na lídra strácajú už iba bod. Méty utrpeli štvrtú prehru v rade a zostávajú na poslednom 18. mieste.
Ligue 1 - 25. kolo:
Racing Lens - FC Metz 3:0 (1:0)
Góly: 44. Abdulhamid, 46. Thauvin, 52. Haidara
Racing Lens - FC Metz 3:0 (1:0)
Góly: 44. Abdulhamid, 46. Thauvin, 52. Haidara