< sekcia Šport
Racing Lens triumfoval na pôde AS Monaca 4:1
Na druhú priečku sa posunuli hráči Racingu Lens po triumfe 4:1 na ihrisku AS Monaco.
Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille triumfovali v 12. kole francúzskej Ligue 1 nad Stade Brest 3:0. Remízou 1:1 sa skončil duel medzi Le Havre a Nantes.
Na druhú priečku sa posunuli hráči Racingu Lens po triumfe 4:1 na ihrisku AS Monaco. Domáci hrali od 45. minúty bez vylúčeného Folarina Baloguna, v tom čase už prehrávali 1:2. Na rozdiel dvoch gólov dal v nadstavení prvého polčasu Mamadou Sangare, po hodine hry druhým presným zásahom v stretnutí poistil Wesley Said výhru Lensu.
Ligue 1 - 12. kolo:
AS Monaco - Racing Lens 1:4 (1:3)
Góly: 37. Balogun - 40. a 60. Said, 21. Edouard, 45.+3 Sangare. ČK: 45. Balogun
Olympique Marseille - Stade Brest 3:0 (2:0)
Góly: 25. Gomes, 33. Greenwood (z 11 m), 82. Aubameyang
AC Le Havre - FC Nantes 1:1 (0:1)
Gól: 90+5. Lloris - 4. Abline
Na druhú priečku sa posunuli hráči Racingu Lens po triumfe 4:1 na ihrisku AS Monaco. Domáci hrali od 45. minúty bez vylúčeného Folarina Baloguna, v tom čase už prehrávali 1:2. Na rozdiel dvoch gólov dal v nadstavení prvého polčasu Mamadou Sangare, po hodine hry druhým presným zásahom v stretnutí poistil Wesley Said výhru Lensu.
Ligue 1 - 12. kolo:
AS Monaco - Racing Lens 1:4 (1:3)
Góly: 37. Balogun - 40. a 60. Said, 21. Edouard, 45.+3 Sangare. ČK: 45. Balogun
Olympique Marseille - Stade Brest 3:0 (2:0)
Góly: 25. Gomes, 33. Greenwood (z 11 m), 82. Aubameyang
AC Le Havre - FC Nantes 1:1 (0:1)
Gól: 90+5. Lloris - 4. Abline