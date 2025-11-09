Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 9. november 2025Meniny má Teodor
< sekcia Šport

Racing Lens triumfoval na pôde AS Monaca 4:1

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na druhú priečku sa posunuli hráči Racingu Lens po triumfe 4:1 na ihrisku AS Monaco.

Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Futbalisti Olympique Marseille triumfovali v 12. kole francúzskej Ligue 1 nad Stade Brest 3:0. Remízou 1:1 sa skončil duel medzi Le Havre a Nantes.

Na druhú priečku sa posunuli hráči Racingu Lens po triumfe 4:1 na ihrisku AS Monaco. Domáci hrali od 45. minúty bez vylúčeného Folarina Baloguna, v tom čase už prehrávali 1:2. Na rozdiel dvoch gólov dal v nadstavení prvého polčasu Mamadou Sangare, po hodine hry druhým presným zásahom v stretnutí poistil Wesley Said výhru Lensu.



Ligue 1 - 12. kolo:

AS Monaco - Racing Lens 1:4 (1:3)

Góly: 37. Balogun - 40. a 60. Said, 21. Edouard, 45.+3 Sangare. ČK: 45. Balogun



Olympique Marseille - Stade Brest 3:0 (2:0)

Góly: 25. Gomes, 33. Greenwood (z 11 m), 82. Aubameyang



AC Le Havre - FC Nantes 1:1 (0:1)

Gól: 90+5. Lloris - 4. Abline
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: November priniesol slnko, príde aj sneh?

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka