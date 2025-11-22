Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Racing Lens vyhral v zápase s Racing Štrasburg 1:0 v 13. kole Ligue 1

Ilustračná snímka. Foto: TASR

O víťazstvo domácich sa postaral v 69. minúte legionár z Burkiny Faso Ismaelo Ganiou.

Autor TASR
Paríž 22. novembra (TASR) - Futbalisti Racingu Lens zdolali v šlágri 13. kola francúzskej ligy Racing Štrasburg 1:0. Po trojbodovom triumfe sa posunuli na 2. miesto tabuľky pred Paríž Saint-Germain, úradujúceho majstra však čakal večerný duel (21.00) s Le Havre.

O víťazstvo domácich sa postaral v 69. minúte legionár z Burkiny Faso Ismaelo Ganiou. Hostia hrali od 77. minúty bez vylúčeného stredopoliara Valentina Barca, v závere videl červenú kartu aj domáci Morgan Guilavogui.

13. kolo Ligue 1:

Racing Lens - Racing Štrasburg 1:0 (0:0)

Gól: 69. Ganiou. ČK: 90.+4 Guilavogui - 77 Barco.
