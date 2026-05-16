Racing Santander sa po 14 rokoch vráti do La Ligy
Racing Santander, jeden z desiatich zakladajúcich klubov La Ligy, hral medzi elitou naposledy v ročníku 2011/2012.
Autor TASR
Santander 16. mája (TASR) - Španielsky futbalový klub Racing Santander si po 14 rokoch zabezpečil návrat do najvyššej súťaže. V sobotnom dueli druhej ligy zdolal Real Valladolid 4:1, na čele má sedembodový náskok a ohroziť ho môže už len Deportivo La Coruňa. To má k dobru pondelkový zápas, no zvyšok prenasledovateľov už odohrá len dva duely. Do La Ligy sa posunú priamo dva najlepšie tímy, tretí postupujúci vzíde z play off.
Racing Santander, jeden z desiatich zakladajúcich klubov La Ligy, hral medzi elitou naposledy v ročníku 2011/2012. V nasledujúcej sezóne klesol ešte o súťaž nižšie. Klub sa trápil s neustálymi finančnými problémami. Uplynulé štyri sezóny strávil klub z prístavného mesta na severe krajiny v druhej lige a minulý rok skončil pred bránami finále play off o postup.
