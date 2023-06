Rada RTVS kritizuje SZĽH, ten nepovažuje námietky za opodstatnené

Bratislava 17. júna (TASR) - Rada RTVS kritizuje Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) za zmenu v prípade vysielacích práv na zápasy slovenskej hokejovej extraligy. Predseda Rady RTVS Igor Gallo mieni, že SZĽH porušil platnú dohodu, navyše "neakceptovateľným spôsobom". Hokejový zväz upozorňuje na chybnú interpretáciu zo strany rady, pripomína tiež, že RTVS sa stále môže uchádzať o vysielanie extraligových zápasov. Telerozhlasu zároveň nepriamo odkazuje, že propagácia slovenského hokeja nemá byť len o vysielaní duelov najvyššej súťaže.



Zmenou vysielacích práv na hokejovú extraligu sa zaoberala Rada RTVS na svojom štvrtkovom (15. 6.) rokovaní. Šéf rady skonštatoval, že zmena javí znaky netransparentnosti a diskriminácie. "Podľa záverov viacerých právnych analýz môže ísť aj o porušenie príslušnej legislatívy," povedal Gallo. Spolu s členmi rady je presvedčený, že vysielacie práva má mať aj naďalej RTVS, odvoláva sa na dvojročnú opciu v zmysle existujúcej zmluvy medzi RTVS a Asociáciou profesionálnych hokejových klubov (APHK). "Ak by zápasy našej najvyššej hokejovej súťaže z obrazoviek RTVS zmizli, zásadným spôsobom to môže ovplyvniť ďalšiu existenciu programovej služby :Šport," upozornil Gallo. Rada RTVS preto vyzýva SZĽH, aby svoje rozhodnutie o pridelení vysielacích práv prehodnotil.



SZĽH v stanovisku, ktoré TASR poskytol Tomáš Kyselica z mediálneho oddelenia, nerozumie odvolávaniu sa na dohodu s APHK. "APHK nedisponovala a ani nedisponuje možnosťou obchodovať televízne práva na vysielanie slovenskej najvyššej hokejovej súťaže v nasledujúcich sezónach, keďže zo strany SZĽH nedošlo k uplatneniu opcie na ďalšiu spoluprácu s APHK v oblasti marketingových práv," upozornil.



Dodal, že SZĽH má už viac ako dva roky podpísanú zmluvu s televíziou Joj Šport, ktorá je držiteľom licencií nielen na vysielanie IIHF majstrovstiev sveta seniorov, respektíve juniorov a slovenskej extraligy, ale aj súťaží a turnajov, o ktoré RTVS nikdy neprejavila záujem a SZĽH ich plánoval dostať na televízne obrazovky. "Ide napríklad o produkciu a vysielanie všetkých zápasov druhej najvyššej súťaže Tipos SHL, o ženský seniorsky hokej, ženský mládežnícky hokej, prípravné zápasy dvadsiatky a osemnástky aj mimo majstrovstiev sveta, spolufinancovanie projektu U18, produkovanie a vysielanie Hlinka Gretzky Cup-u a ďalšie," dodal Kyselica.



Pripomenul, že SZĽH nebráni vzniku sublicenčnej dohody, ktorá by umožnila vysielať extraligové duely i na obrazovkách RTVS. "Veríme, že k tomu dôjde a hokejoví fanúšikovia budú môcť sledovať čo najviac extraligových zápasov v priamych televíznych prenosoch," tlmočil Kyselica stanovisko SZĽH.



Vedenie SZĽH na začiatku týždňa informovalo o dohode s klubmi. Priznalo, že je ešte niekoľko nevyriešených bodov, jedným z nich je aj to, kto bude vysielať extraligové zápasy. "Kluby mali sľub z RTVS o opcii, ale tá sa nemohla zrealizovať. Zväz sa dohodol s TV Joj, ale komunikovali sme s oboma televíziami a nechali sme im priestor na dohodu," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan na pondelkovej (12. 6.) tlačovej konferencii.