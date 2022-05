Fanúšikovia Hajduku Split si z chorvátskej diaľnice spravili ring

Záhreb 22. mája (TASR) - Po sobotnom zápase chorvátskej najvyššej futbalovej súťaže Dinamo Záhreb - Hajduk Split (3:1) došlo k hromadnej bitke na diaľnici A1. Stovky radikálnych priaznivcov Hajduku zablokovali podľa chorvátskych médií cestu svojimi vozidlami a pri potýčke zranili tucet policajtov.



Zábranu z vozidiel polícia rozrazila, pričom úsek ešte v nedeľu ráno nebol prejazdný. Z radov "ultras" sa zranili dvaja ľudia, počet zatknutých nie je známy. Nepokoje začali už pred stretnutím, keď si priaznivci hostí nemohli vziať na zápas transparent a na protest ostali pred štadiónom.



V stretnutí sa nehralo už v podstate o nič, Záhrebský klub mal zaistený piaty titul v rade a Hajduk účasť v kvalifikácii Európskej ligy. Domáci v končiacej sezóne bojovali o ligový titul práve so svojím sobotným súperom, pre ktorého by to bol prvý triumf od roku 2005.