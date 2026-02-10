< sekcia Šport
Rädlerová s Huberovou získali zlato v kombinácii, Vlhová vypadla
Správu aktualizujeme.
Autor TASR,aktualizované
Cortina d'Ampezzo 10. februára (TASR) - Rakúske lyžiarky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová získali na ZOH 2026 zlato v tímovej kombinácii. V utorkovej súťaži na zjazdovke Tofana v Cortine d'Ampezzo triumfovali s náskokom piatich stotín pred nemeckou dvojicou Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová, bronz vybojovali Američanky Jacqueline Wilesová a Paula Moltzanová (+0,25). Slovenské reprezentantky súťaž nedokončili, po 26. mieste Kataríny Šrobovej v zjazde Petra Vlhová pri svojom návrate na súťažné svahy po vyše dvojročnej pauze vypadla v slalomovej časti.
Bez medaily skončilo hviezdne americké duo Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová, ktoré sa muselo uspokojiť so štvrtým miestom (+0,31). Johnsonová pritom viedla po kombinačnom zjazde, no Shiffrinová zajazdila v slalome šokujúco až 15. čas. Najlepšiu slalomovú jazdu predviedla Aicherová, ktorá si tak po striebre v špeciálnom zjazde vybojovala na ZOH 2026 druhú medailu.
V prvej časti kombinácie dosiahla najlepší čas Johnsonová, čerstvá olympijská šampiónka v zjazde síce v technickej strednej časti niekoľkokrát zišla z ideálnej línie, ale rovnako ako v nedeľu nestratila rýchlosť a ideálne jej vyšla spodná kĺzavá pasáž. Pred druhou Rädlerovou mala náskok 6 stotín, tretia bola v kombinačnom zjazde domáca Laura Pirovanová s mankom 27 stotín. Najväčšia talianska nádej a bronzová medailistka zo špeciálneho zjazdu Sofia Goggiová vypadla v dolnej časti trate.
V druhej časti kombinácie nasadila latku vysoko Aicherová. Po šiestom mieste Kiry Weidlovej-Winkelmannovej v zjazde predviedla 22-ročná univerzálka v slalome bezchybnú, agresívnu jazdu a dostala sa do vedenia. Nezosadila ju z neho Rakúšanka Katharina Truppeová, Američanka Moltzanová a ani Talianka Martina Peterliniová, ktorá na smútok publika vypadla. Aicherovú prekonala až Huberová, obe tak mali istotu cenného kovu. Od Shiffrinovej sa očakával útok na zlato, lenže americká slalomová superstar nepredviedla svoju typickú jazdu. Na rozbitej trati nedokázala nabrať potrebné tempo a v cieli mala stratu 31 stotín na Aicherovú, čo nestačilo ani na medailu.
Vlhová sa predstavila v kombinácii spoločne so Šrobovou. Dvadsaťjedenročná lyžiarka dostala príležitosť v kombinačnom zjazde a pri svojej olympijskej premiére zašla 26. čas, keď na Johnsonovú stratila 10,07 sekundy. V spodnej časti trate v jednej zo zákrut takmer „vyletela“ z trate, ale dokázala to ustáť, zmestila sa do ďalšej brány a svoju jazdu dokončila. V cieli ju klasifikovali na poslednom mieste. Keďže v popoludňajšej slalomovej časti sa išlo v obrátenom poradí, Vlhová v nej vyštartovala ako prvá. Mala tak výhodu neporušenej trate. Od úvodu našla dobrý rytmus, no chýbala jej ešte potrebná razancia. Po druhom medzičase nezvládla kombináciu bránok, chytila vnútornú lyžu a už nedokázala zareagovať, aby išla do ďalšieho oblúka. Po jej vypadnutí tak Slovenky neboli v súťaži klasifikované.
Vlhová sa na súťažný svah postavila prvýkrát od pádu v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, pri ktorom si vážne poranila koleno. Tridsaťročná lyžiarka už v závere januára potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov zelenú na plnú lyžiarsku záťaž. Vyjadrila túžbu súťažiť na ZOH 2026, ale všetko záviselo od toho, či sa stihne pripraviť do začiatku olympijských pretekov. Definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH, v sobotu večer. V tímovej súťaži si chcela predovšetkým vyskúšať svah Tofana, kde bude o osem dní neskôr štartovať aj v klasickom slalome. V ňom pred štyrmi rokmi získala zlato na ZOH 2022 v Pekingu, po dlhej pauze si však nedáva výkonnostné ciele a nehovorí o obhajobe.
Tímová kombinácia je nová disciplína v olympijskom programe. Pozostáva z dvojíc, kde jedna pretekárka štartuje v zjazde a druhá v slalome. Ich časy sa sčítajú a určia konečný výsledok. Celkovo do súťaže zasiahlo 28 dvojíc, pričom hneď štyri vyskladali Švajčiarky, Rakúšanky, Američanky aj domáce Talianky. Trojnásobné zastúpenie malo Francúzsko, po dva tímy Kanada a Česko a po jednej dvojici mali v štartovej listine okrem Slovenska aj Nemecko, Slovinsko, Nórsko a Argentína.
Tímová kombinácia je nová disciplína v olympijskom programe. Pozostáva z dvojíc, kde jedna pretekárka štartuje v zjazde a druhá v slalome. Ich časy sa sčítajú a určia konečný výsledok. Celkovo do súťaže zasiahlo 28 dvojíc, pričom hneď štyri vyskladali Švajčiarky, Rakúšanky, Američanky aj domáce Talianky. Trojnásobné zastúpenie malo Francúzsko, po dva tímy Kanada a Česko a po jednej dvojici mali v štartovej listine okrem Slovenska aj Nemecko, Slovinsko, Nórsko a Argentína.