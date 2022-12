Radovan Bondra tvrdí, že na derby by prišli diváci aj po Vianociach

Zvolen 27. decembra (TASR) – Hokejisti Zvolena vo vianočnom 47. kole Tipos extraligy zdolali v derby aj Banskú Bystricu a potvrdili priaznivú domácu bilanciu, keď doposiaľ na svojom ľade vyhrali 14 z 15 zápasov. Pod Pustým hradom dokázal zvíťaziť iba momentálne druhý tím tabuľky Slovan Bratislava, ktorý má pred lídrom zo Zvolena zápas k dobru a stratu iba jedného bodu.



"Nepozeráme sa na dobrú domácu bilanciu. Skôr sa snažíme vyhrať každý jeden zápas, či je to doma alebo vonku. Asi takto by som to zhodnotil,“ uviedol pre TASR strelec dvoch zvolenských gólov v derby proti Banskej Bystrici Radovan Bondra, pričom vyzdvihol aj kvalitu pondelňajšieho vianočného duelu: „Začali sme výborne. Prvá a druhá tretina bola v našej réžii. Potom sme mali menší výpadok na začiatku tretej tretiny, kde sme našou hrou dovolili toho až príliš veľa súperovi. Nerobili sme to, čo sme robili od začiatku zápasu. Avšak sme radi, že sa nám podarilo dať piaty gól. Povedali sme si pár vecí na striedačke a duel dotiahli do víťazného konca.“



Na zvolenský štadión meralo na druhý sviatok vianočný cestu viac než päť tisíc divákov. Išlo o ´postcovidovú´ rekordnú návštevnosť v stánku pod Pustým hradom. „Prišla výborná návšteva, bol by som rád za každý takýto zápas. Chlapcom aj mne osobne sa hrá pri takejto kulise výborne. Osobne si však myslím, že ak by Štefanské kolo nebolo, tak na Banskú Bystricu by prišli diváci aj po druhom sviatku vianočnom. Je to derby, pre ľudí je to blízko či z jedného alebo druhého mesta, takže ich to láka,“ zdôraznil Bondra.



Strelecky sa proti Banskej Bystrici darilo v pondelňajšom derby aj mladému Marošovi Jedličkovi. Rovnako ako Bondra strelil dva góly, takže netajil spokojnosť: "Začali sme veľmi dobre, aj keď boli tam menšie výpadky, ale v podstate celý duel bol v našej réžii a zaslúžene sme vyhrali. Ja som dal dva góly, vládne u mňa spokojnosť. Zaspal som dnes na zraz, tak som to chcel odčiniť. Na to, že sme mali dva dni voľno, tak to nebolo až také hrozné na ľade. Sme radi, že sme to zvládli. Bolo to derby a hovorí sa, že derby nemá favorita, takže o to viac sme radi za tri body.“



Jeden zo sponzorov zvolenského klubu prisľúbil strelcovi víťazného gólu v dueli s Banskou Bystricou odmenu 500 eur. A ním bol práve štvrtý domáci zásah v stretnutí v podaní Jedličku. „Zistil som to až teraz po zápase, určite mi tá suma pomôže na Vianoce. Dúfam, že ma v šatni ´neskasnú´ veľkou čiastkou za moje meškanie na zraz a niečo mi z tej 500-ky zostane,“ dodal s úsmevom Jedlička v tretej tretine už nezasiahol do hry pre zranenie. Vyjadrovať sa k nemu príliš nechcel: „Mám menšie zranenie, no nebudem ho špecifikovať. Dúfam, že to bude do stredy v poriadku a nastúpim na ďalší zápas.“



Banskobystrický tréner Doug Shedden vyzdvihol výbornú hru prvých dvoch formácii Zvolena. Uviedol, že sú najlepšie, aké zatiaľ v Tipos extralige videl a ich rýchlosť označil za pôsobivú. Práve v prvej elitnej formácii hrá nielen Jedlička, ale aj Bondra, ktorý prišiel do mužstva už v prebiehajúcej sezóne. „Ja sa dobre cítim v prvej formácii. Myslím si, že po určitom dlhšom hľadaní sa kto - komu sedí sme natrafili na seba tak v prvom ako aj v druhom útoku. Avšak i chlapci v treťom a štvrtok útoku si dobre rozumejú. Všetci si dobre rozumieme. Ja som rád, že našej prvej lajne to začalo sypať,“ dodal R. Bondra.