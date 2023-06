Radrizzani predal svoj podiel v Leedsi United

Londýn 10. júna (TASR) - Americká investičná spoločnosť 49ers Enterprises odkúpila od prezidenta Andreu Radrizzaniho akcie anglického futbalového klubu Leeds United. Ten bude po vypadnutí z Premier League účinkovať v novej sezóne v druhej najvyššej anglickej súťaži.



"Leeds United potvrdzuje predaj akcií spoločnosti 49ers Enterprises. Športovým cieľom v novej sezóne je návrat do Premier League," uviedol klub v stanovisku. Americká skupina, ktorá vlastní aj klub NFL zo San Francisca, bola dosiaľ 44-percentným akcionárom Leedsu.



Do januára 2024 mala čas uplatniť opciu na kúpu Radrizzaniho podielu a túto možnosť využila. Podľa britských médií zaň talianskemu podnikateľovi zaplatila 170 miliónov libier. Radrizzani kúpil Leeds v roku 2017 a pomohol mu vrátiť sa po 16 rokoch do PL. Účinkovanie United v súťaži však trvalo len tri roky.