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Raducanuová by v pondelok mala nastúpiť na duel proti Ružičovej

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Na snímke britská tenistka Emma Raducanuová. Foto: TASR/AP

Šampiónka US Open z roku 2021 mala v uplynulých dňoch problémy s členkom a v sobotu musela predčasne ukončiť tréning.

Autor TASR
Londýn 28. júna (TASR) - Britská tenistka Emma Raducanuová by v pondelok mala nastúpiť na duel 1. kola wimbledonskej dvojhry proti Chorvátke Antonii Ružičovej. Šampiónka US Open z roku 2021 mala v uplynulých dňoch problémy s členkom a v sobotu musela predčasne ukončiť tréning.

Spoločne s mojim tímom urobím všetko pre to, aby som v pondelok mohla nastúpiť. Od turnaja v Queen´s Clube ma pobolieva členok, problémy som začala pociťovať už v závere antukovej sezóny, no vynasnažím sa odohrať zápas na wimbledonskom kurte číslo jeden," uviedla pre akreditované médiá Raducanuová, ktorá je na tráve All England Clubu nasadenou tridsiatkou.
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