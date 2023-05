Raducanuová je po operácii, príde o Roland Garros a Wimbledon

Londýn 3. mája (TASR) - Britská tenistka Emma Raducanuová nebude zo zdravotných dôvodov štartovať na grandslamovom turnaji Roland Garros (22. mája - 11. júna) a vynechá aj Wimbledon (3.-16. júla). Šampiónka US Open z roku 2021 sa zotavuje z operácií oboch rúk i členka, po ktorých ju čaká dlhšia pauza.



Britská singlová jednotka sa v uplynulých mesiacoch borila so zdravotnými problémami. Pre zranenie ruky vynechala už turnaj WTA v Madride. V stredu zavesila na sociálne siete fotografiu, na ktorej vidno, ako leží v nemocničnej posteli so zabandážovanou pravou rukou. "Uplynulých desať mesiacov bolo pre mňa náročných, keďže ma trápili pretrvávajúce zranenia na oboch rukách. Snažila som sa čo najlepšie zvládať bolesť a hrať cez ňu počas minulej sezóny i v závere roka. Riešila som to dramatickou redukciou tréningov. Skrátila som sezónu, aby som sa doliečila. Nanešťastie, nestačilo to," napísala na Twitteri bývalá svetová desiatka, ktorá vinou zranení klesla až na 85. miesto rebríčka WTA.



"Aby som sa zbavila problémov, podstúpila som menšiu procedúru na oboch rukách. Zároveň som absolvovala aj menšiu operáciu členka. Som sklamaná, že vynechám niekoľko ďalších mesiacov, je mi veľmi ľúto, že prídem o letné turnaje. Ďakujem všetkým fanúšikom, ktorí ma naďalej podporovali, aj keď nepoznali všetky skutočnosti," citovala 20-ročnú Raducanuovú agentúra AFP.