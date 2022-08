Raducanuová neobháji titul, v 1. kole US Open podľahla Cornetovej

ženy - dvojhra, 1. kolo:



Alize Cornetová (Fr.) - Emma Raducanuová (V.Brit.-11) 6:3, 6:3





New York 31. augusta (TASR) - Britská tenistka Emma Raducanuová skončila svoje pôsobenie na grandslamovom turnaji US Open už v 1. kole dvojhry. Obhajkyňa titulu podľahla ako nasadená jedenástka Francúzke Alize Cornetovej dvakrát 3:6.Devätnásťročná Raducanuová sa stala iba treťou tenistkou v histórii US Open, ktorá vypadla ako úradujúca šampiónka už v prvom stretnutí. Britka po triumfe v New Yorku minulý rok nedokázala nadviazať na svoj úspech a na nasledujúcich troch grandslamových turnajoch sa nedostala cez 2. kolo.