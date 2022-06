Raducanuová nevie, či po zranení v Nottinghame stihne Wimbledon

Nottingham 6. júna (TASR) - Úradujúca šampiónka tenisového US Open Emma Raducanuová nevie, či sa dokáže dať zdravotne do poriadku pred štartom Wimbledonu. Britka v utorok skrečovala súboj 1. kola dvojhry na trávnatom turnaji v Nottinghame so Švajčiarkou Viktorijou Golubicovou.



Raducanuová za stavu 4:3 v prvom sete pre súperku pocítila bolesť na ľavej strane tela. "Myslím, že som si niečo natiahla. Nie som si úplne istá, čo sa stalo. Nedokážem diagnostikovať samú seba," vyhlásila jedenásta hráčka rebríčka WTA podľa AP.