Raducanuová sa bude pripravovať na US Open pod vedením Roiga

New York 5. augusta (TASR) - Britská tenistka Emma Raducanuová sa bude pripravovať na záverečný grandslamový turnaj roka US Open pod vedením Francisa Roiga, bývalého trénera Španiela Rafaela Nadala. Newyorská šampiónka z roku 2021 od marca spolupracuje s Markom Petcheym a jej výkony majú stúpajúcu tendenciu.



Britský kouč ju však nemôže sprevádzať na všetkých turnajoch, lebo pracuje ako komentátor pre rôzne televízne spoločnosti. Roig bude v pozícii Raducanuovej trénera už na podujatí v Cincinnati, ktoré je pre mnohých hráčov generálkou na US Open, pripomenula agentúra DPA.