Rafael Nadal nebude štartovať na US Open

New York 8. augusta (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal sa v stredu odhlásil z turnaja US Open a tento rok tak vynechá už tretí zo štyroch Grand Slamov. Štartoval iba na Ronald Garros, kde vypadol už v 1. kole s Alexandrom Zverevom.



Dvadsaťdvanásobný grandslamový šampión uviedol ako dôvod svojej neúčasti to, že sa necíti na to, aby mohol podávať najlepšie výkony. "Nemyslím si, že by som mohol odovzdať 100 percent," napísal na sociálnych sieťach. Tridsaťosemročný Nadal dodal, že jeho najbližší turnaj by mal byť septembrový Laver Cup v Berlíne.