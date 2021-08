Rafael Ratao prestúpil do Toulouse

Bratislava 31. augusta (TASR) - Fortunaligový klub ŠK Slovan Bratislava a Toulouse FC sa dohodli na podmienkach transferu Rafaela Rataa. Brazílsky futbalista sa tak oficiálne stal hráčom účastníka francúzskej Ligue 2.



Dvadsaťpäťročný krídelník pôsobil v Slovane Bratislava od februára 2019, keď prišiel z ukrajinskej Zorje Luhansk. V sezóne 2020/21 bol najlepším strelcom klubu s 14 presnými zásahmi. Na začiatku prebiehajúceho ročníka strelil dva góly pri víťazstve 2:0 nad Shamrockom, cez ktorý Slovan postúpil do ďalšieho kvalifikačného kola Ligy majstrov.



Ratao odohral v belasom drese celkom 89 zápasov s bilanciou 30 gólov a 12 asistencií. Prispel k zisku troch majstrovských titulov a k dvom víťazstvám v Slovenskom pohári. "Ešte pred začiatkom sezóny sa o Rafaela Rataa zaujímali kluby z arabského sveta a taktiež z Európy. Samotný hráč napokon prejavil záujem prestúpiť do Francúzska. So zástupcami Toulouse FC sme dospeli k dohode na podmienkach prestupu a transferovej sume. Chceme sa Rafaelovi Rataovi poďakovať za všetko, čo pre Slovan odviedol. Aj on má podiel na úspechoch, ktoré sme dosiahli v poslednom období. V ďalšej kariére mu prajeme všetko dobré," povedal športový riaditeľ klubu Richard Trutz.



"Ďakujem Slovanu za ponúknutú príležitosť a za pekné roky. Spoločne sme dosiahli pekné veci a na Slovan a Bratislavu budem spomínať len v dobrom. Teším sa na novú kariérnu výzvu, no aj Slovanu prajem do budúcna všetko dobré," uviedol na klubovom webe Ratao.