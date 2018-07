Rafting: Slováci do 19 rokov sa stali majstrami Európy v šprinte

Rafting - ME R4:



šprint



ženy do 23 rokov: 1. Rusko I 80,990, 2. Česko I 81,170, 3. SLOVENSKO 82,390



muži do 23 rokov: 1. Rusko I 70,930, 2. SLOVENSKO I 71,100, 3. Česko I 71,290, ... 5. SLOVENSKO II 73,360



ženy do 19 rokov: 1. Česko 87,250, 2. Veľká Británia I 90,130, 3. Rusko 94,970



muži do 19 rokov: 1. SLOVENSKO 76,840, 2. Slovinsko II 76,910, 3. Rusko II 77,100



H2H



ženy do 23 rokov: 1. Veľká Británia, 2. Rusko I, 3. Rusko II, ... 6. SLOVENSKO



muži do 23 rokov: 1. Rusko I, 2. Veľká Británia II, 3. Slovinsko, ... 7. SLOVENSKO I, 8. SLOVENSKO II



ženy do 19 rokov: 1. Rusko, 2. Veľká Británia I, 3. Česko



muži do 19 rokov: 1. Slovinsko II, 2. Veľká Británia, 3. SLOVENSKO

Čunovo 4. júla (TASR) - Slovenskí reprezentanti do 19 rokov v raftingu sa stali majstrami Európy v šprinte vo svojej vekovej kategórii. Na domácom šampionáte v Čunove triumfovali v stredu pred Slovincami a Rusmi.V kategórii do 23 rokov skončili Slováci na druhom mieste, v súťaži žienobsadili Slovenky tretiu priečku.