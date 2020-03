Rafting: Pre pandémiu koronavírusu zrušili júnové ME v Česku

Praha 29. marca (TASR) - Júnové ME v raftingu v Českej republike pre pandémiu koronavírusu organizátori zrušili. Šampionát sa mal uskutočniť od 8. do 13. júna na Lipne a v Roudnici nad Labem.



"Toto rozhodnutie sme oznámili Medzinárodnej federácii raftingu IRF. Zároveň sme ale vyjadrili našu chuť a ambíciu sa usporiadania ME alebo MS zhostiť v niektorom z nadchádzajúcich rokov," uviedol na webe kanoe.cz predseda Zväzu vodákov ČR Libor Polák.



Počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Česku sa v nedeľu zvýšil na 2716, ochoreniu COVID-19 tam podľahlo doteraz 13 ľudí.