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Rafu Mira odsúdili na osem a pol roka väzenia za sexuálne napadnutie
Počas svojej profesionálnej kariéry hral 28-ročný útočník za Valenciu, Sevillu, Wolverhampton, Nottingham Forest a niekoľko ďalších európskych klubov.
Autor TASR
Madrid 15. júna (TASR) - Španielskeho futbalistu Rafu Mira odsúdili na osem a pol roka väzenia za sexuálne napadnutie. Trest pre útočníka Sevilly, ktorý v minulej sezóne hosťoval v Elche, rozdelili na sedem rokov väzenia za prvý trestný čin a ďalších osemnásť mesiacov za ublíženie na zdraví.
Podľa španielskych médií má Mir zákaz priblížiť sa k obeti na menej ako 500 metrov po dobu desiatich rokov. Musí tiež zaplatiť odškodné v celkovej výške 64-tisíc eur. Súdne rozhodnutie je stále predmetom odvolania, rozsudok ešte nie je právoplatný.
Vyšetrovanie tohto prípadu trvalo niekoľko rokov. Polícia ho prvýkrát zadržala v roku 2024. Podľa správ z médií sa incident stal na večierku, ktorý sa konal v dome španielskeho futbalistu. Mira a jeho spoluhráča obvinili zo znásilnenia dvoch žien.
Počas svojej profesionálnej kariéry hral 28-ročný útočník za Valenciu, Sevillu, Wolverhampton, Nottingham Forest a niekoľko ďalších európskych klubov.
Podľa španielskych médií má Mir zákaz priblížiť sa k obeti na menej ako 500 metrov po dobu desiatich rokov. Musí tiež zaplatiť odškodné v celkovej výške 64-tisíc eur. Súdne rozhodnutie je stále predmetom odvolania, rozsudok ešte nie je právoplatný.
Vyšetrovanie tohto prípadu trvalo niekoľko rokov. Polícia ho prvýkrát zadržala v roku 2024. Podľa správ z médií sa incident stal na večierku, ktorý sa konal v dome španielskeho futbalistu. Mira a jeho spoluhráča obvinili zo znásilnenia dvoch žien.
Počas svojej profesionálnej kariéry hral 28-ročný útočník za Valenciu, Sevillu, Wolverhampton, Nottingham Forest a niekoľko ďalších európskych klubov.