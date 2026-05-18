Pondelok 18. máj 2026
Rai je prvý Angličan s triumfom na PGA Championship po 107 rokoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na ihrisku v americkom Newtown Square v Pensylvánii získal svoj vôbec prvý major titul.

Autor TASR
Newtown Square 18. mája (TASR) - Aaron Rai je po 107 rokoch prvý anglický golfista, ktorý triumfoval na prestížnom podujatí PGA Championship. Na ihrisku v americkom Newtown Square v Pensylvánii získal svoj vôbec prvý major titul, keď zahral birdie na štyroch z posledných ôsmich jamiek s celkovým skóre -9 a o tri údery zdolal Španiela Jona Rahma a domáceho Alexa Smalleyho (obaja -6).

„Som nesmierne hrdý,“ povedal Rai podľa AFP. „Za tých sto rokov existovalo veľa skvelých anglických hráčov, ktorí dosiahli neuveriteľné veci a mali fenomenálnu kariéru. Preto byť niekto, kto po dlhom čase vyhral tento titul z Anglicka, je úžasná vec a niečo, na čo môžem byť veľmi hrdý,“ dodal Rai, ktorý dostal šek na 3,69 milióna amerických dolárov. PGA vyhral iba ako druhý zástupca Anglicka po Jimovi Barnesovi. Ten si vybojoval tituly v rokoch 1916 a 1919.

Rai pritom nepatril k favoritom, na doterajších dvanástich major turnajoch v kariére neskončil nikdy lepšie ako na 19. priečke. „Veľmi surreálne,“ zhodnotil 31-ročný Rai, ktorý tento rok bojoval so zranením krku. „Bola to pre mňa frustrujúca sezóna, takže stáť tu teraz na najvyššom stupni je mimo mojej predstavivosti.“
