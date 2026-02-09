< sekcia Šport
Raimund získal zlato na strednom mostíku, Kapustík 28.
Kapustík skákal v 1. kole ako pätnásty v poradí v konkurencii 50 súťažiacich. Pristál na značke 102 metrov a s prehľadom postúpil do 2. kola, so ziskom 124,6 bodu mu patrila 22. priečka.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Predazzo 9. februára (TASR) - Nemecký skokan na lyžiach Philipp Raimund získal na ZOH 2026 zlatú medailu v súťaži na strednom mostíku. V Predazze dostal za skoky dlhé 102 a 106,5 m celkovo 274,1 bodu a triumfoval s náskokom 3,4 bodu pred Poliakom Kacperom Tomasiakom (270,7). Bronz vybojovali Japonec Ren Nikaidó a Švajčiar Gregor Deschwanden (obaja zhodne 266,0). Slovenský reprezentant Hektor Kapustík obsadil pri svojej olympijskej premiére 28. miesto so ziskom 245,7 bodu.
Raimund bol na čele už po úvodnom kole, keď viedol o bod pred Francúzom Valentinom Foubertom. Tretí bol Nór Kristoffer Eriksen Sundal. Kým Foubert a Sundal v druhom kole svoje sľubné pozície neudržali, nemecký reprezentant si zachoval pevné nervy a slávil životný úspech. Vo Svetovom pohári dosiaľ nikdy nezvíťazil v individuálnej súťaži, jeho najlepším výsledkom boli dve druhé miesta. „Pred prvým skokom som bol veľmi nervózny a pred 2. kolom som vedel, že ostatní skočili ďaleko. Neviem, ako sa mi to podarilo. Som taký hrdý. Nikdy som nevyhral súťaž Svetového pohára a stáť na najvyššom stupienku na najväčšom podujatí je niečo neuveriteľné,“ vyznal sa pre ARD 25-ročný Nemec. Výkon 107 m v druhom kole katapultoval na striebornú pozíciu 19-ročného Poliaka Tomasiaka, ktorý sa po 1. kole delil o štvrté miesto s Deschwandenom. Nikaidó sa posunul na pódium z priebežnej šiestej priečky.
Najväčší favorit Slovinec Domen Prevc zaostal za očakávaniami, skončil až na šiestej priečke. Suverénny líder Svetového pohára bol po 1. kole ôsmy, v druhom sa mierne zlepšil, keď skočil 105 m, no na medailu to nestačilo. Nedarilo sa ani obhajcovi zlata z Pekingu 2022 Rjójúovi Kobajašimu, Japonec sa musel uspokojiť s ôsmym miestom. Ešte väčšie sklamanie zažil trojnásobný olympijský šampión Kamil Stoch, ktorý nepostúpil do 2. kola, Poliak obsadil v olympijskej derniére až 38. miesto.
Kapustík skákal v 1. kole ako pätnásty v poradí v konkurencii 50 súťažiacich. Pristál na značke 102 metrov a s prehľadom postúpil do 2. kola, so ziskom 124,6 bodu mu patrila 22. priečka. V druhom kole skočil najmladší pretekár v štartovom poli 98,5 m, zaradil sa priebežne na ôsmu pozíciu, napokon z toho bolo konečné 28. miesto. Historicky najlepšie umiestením slovenského reprezentanta na ZOH v ére samostatnosti zostáva 25. priečka Martina Švagerka na strednom mostíku v Lillehammeri 1994.
Pred Kapustíkom malo Slovensko naposledy svojho zástupcu medzi mužmi na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray. Kapustík si vybojoval účasť na olympiáde najmä výsledkami v SP. V poľskom Zakopanom obsadil 20. miesto a pripísal si do hodnotenia 11 bodov, po 1. kole dokonca figuroval na senzačnej ôsmej priečke. V sobotu sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Debut na ZOH absolvovala aj jeho sestra Kira Mária Kapustíková, ktorá na strednom mostíku obsadila 41. miesto.
Raimund bol na čele už po úvodnom kole, keď viedol o bod pred Francúzom Valentinom Foubertom. Tretí bol Nór Kristoffer Eriksen Sundal. Kým Foubert a Sundal v druhom kole svoje sľubné pozície neudržali, nemecký reprezentant si zachoval pevné nervy a slávil životný úspech. Vo Svetovom pohári dosiaľ nikdy nezvíťazil v individuálnej súťaži, jeho najlepším výsledkom boli dve druhé miesta. „Pred prvým skokom som bol veľmi nervózny a pred 2. kolom som vedel, že ostatní skočili ďaleko. Neviem, ako sa mi to podarilo. Som taký hrdý. Nikdy som nevyhral súťaž Svetového pohára a stáť na najvyššom stupienku na najväčšom podujatí je niečo neuveriteľné,“ vyznal sa pre ARD 25-ročný Nemec. Výkon 107 m v druhom kole katapultoval na striebornú pozíciu 19-ročného Poliaka Tomasiaka, ktorý sa po 1. kole delil o štvrté miesto s Deschwandenom. Nikaidó sa posunul na pódium z priebežnej šiestej priečky.
Najväčší favorit Slovinec Domen Prevc zaostal za očakávaniami, skončil až na šiestej priečke. Suverénny líder Svetového pohára bol po 1. kole ôsmy, v druhom sa mierne zlepšil, keď skočil 105 m, no na medailu to nestačilo. Nedarilo sa ani obhajcovi zlata z Pekingu 2022 Rjójúovi Kobajašimu, Japonec sa musel uspokojiť s ôsmym miestom. Ešte väčšie sklamanie zažil trojnásobný olympijský šampión Kamil Stoch, ktorý nepostúpil do 2. kola, Poliak obsadil v olympijskej derniére až 38. miesto.
Kapustík skákal v 1. kole ako pätnásty v poradí v konkurencii 50 súťažiacich. Pristál na značke 102 metrov a s prehľadom postúpil do 2. kola, so ziskom 124,6 bodu mu patrila 22. priečka. V druhom kole skočil najmladší pretekár v štartovom poli 98,5 m, zaradil sa priebežne na ôsmu pozíciu, napokon z toho bolo konečné 28. miesto. Historicky najlepšie umiestením slovenského reprezentanta na ZOH v ére samostatnosti zostáva 25. priečka Martina Švagerka na strednom mostíku v Lillehammeri 1994.
Pred Kapustíkom malo Slovensko naposledy svojho zástupcu medzi mužmi na ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri, na ktorých sa zúčastnil Tomáš Zmoray. Kapustík si vybojoval účasť na olympiáde najmä výsledkami v SP. V poľskom Zakopanom obsadil 20. miesto a pripísal si do hodnotenia 11 bodov, po 1. kole dokonca figuroval na senzačnej ôsmej priečke. V sobotu sa v Predazze ešte predstaví v súťaži na veľkom mostíku. Debut na ZOH absolvovala aj jeho sestra Kira Mária Kapustíková, ktorá na strednom mostíku obsadila 41. miesto.
ZOH 2026 - skoky na lyžiach
muži - stredný mostík:
1. Philipp Raimund (Nem.) 274,1 b. (102,0 m/106,5 m), 2. Kacper Tomasiak (Poľ.) 270,7 (103,0/107,0), 3. Gregor Deschwanden (Švaj.) 266,0 (106,0/107,0) a Ren Nikaidó (Jap.) 266,0 (101,0/106,5), 5. Valentin Foubert (Fr.) 263,3 (102,5/102,5), 6. Domen Prevc (Slovin.) 261,8 (100,0/105,0), 7. Stephan Embacher (Rak.) 261,2 (100,5/105,5), 8. Rjójú Kobajaši (Jap.) 260,6 (100,5/104,0), 9. Johann André Forfang 259,8 (103,5/103,0), 10. Kristoffer Eriksen Sundal (obaja Nór.) 259,6 (103,5/105,0), ..., 28. Hektor KAPUSTÍK (SR) 245,7 (102,0/98,5)
muži - stredný mostík:
1. Philipp Raimund (Nem.) 274,1 b. (102,0 m/106,5 m), 2. Kacper Tomasiak (Poľ.) 270,7 (103,0/107,0), 3. Gregor Deschwanden (Švaj.) 266,0 (106,0/107,0) a Ren Nikaidó (Jap.) 266,0 (101,0/106,5), 5. Valentin Foubert (Fr.) 263,3 (102,5/102,5), 6. Domen Prevc (Slovin.) 261,8 (100,0/105,0), 7. Stephan Embacher (Rak.) 261,2 (100,5/105,5), 8. Rjójú Kobajaši (Jap.) 260,6 (100,5/104,0), 9. Johann André Forfang 259,8 (103,5/103,0), 10. Kristoffer Eriksen Sundal (obaja Nór.) 259,6 (103,5/105,0), ..., 28. Hektor KAPUSTÍK (SR) 245,7 (102,0/98,5)