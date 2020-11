Raiola sa vyhráža žalobami pre zneužívanie mien v počítačovej hre

Miláno 26. novembra (TASR) - Futbalový agent Mino Raiola avizuje právne kroky pre porušovanie práv hráčov pri využívaní ich mien v počítačovej hre FIFA od EA Sports. Ako prvý sa ozval Zlatan Ibrahimovič, na twiterri mu vyjadril podporu aj Gareth Bale, podľa Raiolu je však až tristo futbalistov pripravených domáhať sa svojich nárokov súdnou cestou.



Ibrahimovič poukázal na využívanie jeho mena, hoci na to nikdy nedal súhlas. Podľa EA Sports však môžu využiť ich mená i tváre prostredníctvom zmluvy s Medzinárodnou federáciou profesionálnych futbalistov FIFPro. Raiola tieto vyjadrenia spochybnil, keď tvrdí, že FIFPro nemôže predať práva, ktorými nedisponuje. "Je to jednoduché. FIFPro a FIFA chcú profitovať na právach, ktoré predali EA Sports, lenže predali práva, ktoré nevlastnili. Ak chce EA Sports pokračovať v tomto spôsobe podnikania, poženieme ich pred súd. A pokojne každého, kto sa bude snažiť predávať cudzie práva. Ak to bude FIFPro či FIFA, čaká ich súd," povedal Raiola pre The Telegraph.



Ibrahimovič prostredníctvom twitteru v utorok vyjadril nespokojnosť s využívaním svojho mena: "Kto im to dovolil ? Niekto zarába na mojom mene." Raiola si myslí, že zo strany FIFA a FIFPro ide o veľkú bezočivosť a vyhlásil, že svojich klientov bude chrániť: "Snažia sa robiť z hráčov otrokov, ale to im nedovolím. Zlatan nie je bábka, nepatrí k tým, ktorých donútite robiť niečo, čo nechce."