Rajnohová a Pastorková vypadli pre zranenia z kádra Slovenska

Nominácia hádzanárok Slovenska na kvalifikáciu ME 2024 (zápasy proti Izraelu 4. 4. a Ukrajine 7. 4.):



Brankárky: Alexandra Ivanycjová (Mlyny Stoislaw Koszalin/Poľ.), Iryna Jablonská-Bobaľová (MŠK Iuventa Michalovce), Bella Oláhová (HK Slovan Duslo Šaľa)



Pivotky: Viktória Györiová (Nemzeti Kézilabda Akadémia/Maď.), Diana Michálková (UHC Stockerau/Rak.), Orsolya Demeterová (HC DAC Dunajská Streda)



Krídelníčky: Nicol Nejedlíková (UHC Tulln/Rak.), Martina Popovcová (MŠK Iuventa Michalovce), Réka Bíziková (HC DAC Dunajská Streda), Katarína Pócsíková (HK Slovan Duslo Šaľa)



Spojky: Karin Bujnochová, Simona Szarková (obe MKS Zaglebie Lubin/Poľ.), Adriána Holejová (OGC Nice Côte d’Azur Handball/Fr.), Barbora Lanczová (Mosonmagyaróvári KC SE/Maď.), Sára Erika Zsákovicsová (Eszterházy SC/Maď.), Natália Némethová (Házená Kynžvart/ČR), Edina Pastoreková, Olívia Ščípová (obe HK Slovan Duslo Šaľa)

Bratislava 1. apríla (TASR) - Spojka Erika Rajnohová a pivotka Kristína Pastorková vypadli z kádra slovenskej reprezentácie hádzanárok pred vyvrcholením kvalifikácie ME 2024. Obe majú zdravotné problémy. Slovenky nastúpia 4. apríla v nemeckom Heidelbergu proti Izraelu a o tri dni neskôr ich čaká v Šali pravdepodobne rozhodujúci duel o postup s Ukrajinou." informoval podľa slovakhandball.sk asistent trénera Peter Pčola o zmenách v kádri. Zranené duo mali nahradiť spomedzi náhradníčok ich klubové spoluhráčky z HC DAC Dunajská Streda Réka Mészárosová a Orsolya Demeterová. Prvá menovaná sa ospravedlnila a k národnému tímu by sa tak mala pripojiť Erika Zsákovicsová (Eszterházy SC). "Zverenky hlavného kouča Jorgeho Dueňasa už po zraze spolu trénovali. "" vysvetlil Pčola.Slovenky figurujú v tabuľke 2. skupiny priebežne na 3. mieste s dvoma bodmi za Nemeckom a Ukrajinou (oba tímy po 6 bodov). Z každej kvalifikačnej skupiny postúpia na šampionát prvé dva tímy a najlepšie štyri z osemčlennej tabuľky tretích tímov. Európsky šampionát sa uskutoční od 28. novembra do 15. decembra tohto roka v Rakúsku, Maďarsku a Švajčiarsku. Na ME štartovali Slovenky naposledy v roku 2014, keď obsadili dvanástu priečku.