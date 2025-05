Rajnohová je novou posilou Šale: Verím, že som si vybrala správne

Šaľa 21. mája (TASR) - Slovenská hádzanárka Erika Rajnohová opúšťa HC DAC Dunajská Streda. Reprezentačná spojka sa po štyroch rokoch rozhodla pre zmenu klubu a v novej sezóne bude obliekať dres HK Slovan Duslo Šaľa.



Rajnohová, ktorá prišla na Žitný ostrov v lete 2021, sa v nedeľu rozlúčila s Dunajskou Stredou a letnú prípravu už odštartuje s novými spoluhráčkami v Šali pod vedením trénera Petra Pčolu. V 19 zápasoch uplynulej sezóny nastrieľala 47 gólov a bola piatou najlepšou kanonierkou zo slovenských družstiev MOL ligy, po budúcej spoluhráčke Olívii Ščípovej (75 gólov) druhou najlepšou Slovenkou. „Ja som nad zmenou uvažovala intenzívne už minulý rok, ale teda prišlo k tomu tento rok a v podstate som vedela, že chcem meniť klub už od začiatku sezóny. Nastal čas, kedy som chcela zavrieť jednu kapitolu a otvoriť novu. Verím, že som si vybrala správne,“ uviedla pre slovakhandball.sk Rajnohová, ktorá si vyberala z viacerých ponúk: „Veľa som rozmýšľala, či ísť ešte do zahraničia, pretože som dostala ponuku, ktorá sa mi naozaj páčila a v podstate tam neboli ani žiadne mínusy, čo som bola sama prekvapená, ale uvedomila som si asi, že už som asi v inej fáze svojho života, preto som sa rozhodla zostať doma na Slovensku.“



Počas nadstavby o majstra Slovenska nehrala, v poslednom zápase dlhodobej časti MOL ligy v Michalovciach si totiž privodila zranenie ruky a musela ísť na operáciu zlomenej záprstnej kostičky, ktorá ju vyradila na dlhší čas. Posledný zápas v drese DAC odohrala 15. marca a uplynulú nedeľu bola v Dunajskej Strede už len ako divák svedkom toho, ako si titul vicemajsteriek Slovenska vybojoval práve jej budúci klub zo Šale. „Ruka sa hojí, aj keď je to trošku pomalšie, ako som očakávala. Pevne verím, že na prípravu pred novou sezónou to bude všetko okej a budem môcť začať naplno,“ dodala Rajnohová.