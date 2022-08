Rák dostal v Zlatých Moravciach prvý kontrakt

Zlaté Moravce 8. augusta (TASR) - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble podpísal prvý profesionálny kontrakt so slovenským futbalistom Sebastiánom Rákom. Devätnásťročný útočník pôsobí v klube s malými prestávkami od roku 2015.



V predchádzajúcej sezóne bol najlepší strelec tímu do 19 rokov, v druhej dorasteneckej lige dal 26 gólov a pomohol Zlatým Moravciam k postupu medzi elitu tejto vekovej kategórie. Celú letnú prípravu už absolvoval v A-mužstve.



"Chcel by som poďakovať za príležitosť podpísať zmluvu a byť tak aj naďalej hráčom ViOnu. Znamená to pre mňa veľa. Cítim sa tu dobre, kolektív je skvelý. Spoluhráči ma prijali. Budem rád za akúkoľvek šancu, ktorú dostanem. Budem pracovať na sebe tak, aby som zaujal trénera mojím výkonom na tréningu a aby som si vybojoval príležitosť nastúpiť. Viem, že je potrebné trénovať a hrať naplno. Ak teda dostanem šancu, chopím sa jej a budem sa snažiť pomôcť tímu mojím výkonom. Ak sa mi podarí dať gól, tak to bude ešte krajšie," povedal Rák v tlačovej správe.