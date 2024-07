Záhreb 21. júla (TASR) - Chorvátsky futbalista Ivan Rakitič bude v novej sezóne obliekať dres Hajduku Split. Do klubu prichádza zo saudskoarabského tímu Al-Šabáb.



Tridsaťšesťročného stredopoliara oficiálne predstaví jeho nový zamestnávateľ v nedeľu večer na tlačovej konferencii v Splite. "Jeden z najlepších hráčov v histórii chorvátskeho futbalu podpísal s Hajdukom zmluvu do konca sezóny s opciou na ďalšiu," citovala z vyhlásenia klubu agentúra AFP.



Rakitič odštartoval svoju profesionálnu kariéru vo švajčiarskom Bazileji, neskôr sa presunul do bundesligového Schalke 04. S FC Barcelona získal titul v Lige majstrov a s FC Sevilla dvakrát vyhral Európsku ligu. Za chorvátsku reprezentáciu odohral 106 zápasov, v roku 2018 pomohol tímu k zisku striebra na MS v Rusku.