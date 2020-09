Rakitič prestúpil z Barcelony do FC Sevilla

Sevilla 1. septembra (TASR) - Chorvátsky futbalový reprezentant Ivan Rakitič sa vrátil do FC Sevilla. So španielskym klubom podpísal po odchode z FC Barcelona trojročný kontrakt. Prestupová suma je vo výške 1,5 milióna eur, s bonusmi sa môže vyšplhať o ďalších 9 miliónov eur vyššie. Rakitič mal zmluvu s Barcelonou do júna 2021.



Tridsaťdvaročný stredopoliar už v pondelok absolvoval vo svojom staronovom pôsobisku lekárske testy. V andalúzskom klubue už pôsobil v rokoch 2011 až 2014, potom prestúpil za 18 miliónov eur do Barcelony. V drese úradujúceho víťaza Európskej ligy si Rakitič zahrá v budúcej sezóne prestížnu Ligu majstrov. Sevilla skončila v uplynulom ročníku La Ligy na štvrtom mieste a vybojovala si miestenku do skupinovej fázy milionárskej súťaže.



"Budeš navždy súčasťou našej histórie. Ďakujeme veľmi pekne a veľa šťastia!," rozlúčila sa Barcelona oficiálne s Rakitičom, ktorý v jej drese odohral 310 zápasov. Prispel k triumfu v Lige majstrov a k štyrom titulom v španielskej La Lige.



Po nevydarenej sezóne 2019/2020, v ktorej Barcelone nezískala žiadnu trofej a vo štvrťfinále Ligy majstrov utrpela debakel 2:8 s neskorším víťazom Bayernom Mníchov, je v katalánskom tíme dusno. Na odchode z klubu, ktorý prebral Ronald Koeman, je ikona "blaugranas" Lionel Messi a na transferovom zozname sú podľa agentúry DPA aj skúsení Luis Suarez a Arturo Vidal.