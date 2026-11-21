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Rakúšan Embacher triumfoval na úvod sezóny v Lillehammeri
Dvadsaťročný Embacher vyhral len druhýkrát v kariére podujatie SP a pokračuje tak v postupnom etablovaní sa medzi skokanskú špičku medzi mužmi.
Autor TASR,aktualizované
Lillehammer 21. novembra (TASR) - Rakúsky skokan na lyžiach Stephan Embacher triumfoval na úvodnom podujatí nového ročníka Svetového pohára v nórskom Lillehameri so ziskom 278,0 bodu. Zostávajúce pódiové miesta obsadili Nór Halvor Egner Granerud a Rakúšan Raffael Zimmermann. Jediný Slovák v seriáli Hektor Kapustík neuspel v piatkovej kvalifikácii. V nedeľu 22. novembra sa v Lillehammeri bude opäť súťažiť, o 12.00 h je na programe kvalifikácia a o 16.00 h hlavná súťaž.
Dvadsaťročný Embacher vyhral len druhýkrát v kariére podujatie SP a pokračuje tak v postupnom etablovaní sa medzi skokanskú špičku medzi mužmi. Rakúšan mal už po prvom kole na čele komfortný náskok, napokon vyhral s viac ako 12-bodovým náskokom. „Je to úžasné. Odviedli sme skvelú robotu po dvoch kvalitných skokoch a nemôžem byť tak šťastnejší. Vieme, že pri skokoch na lyžiach sú niekedy podmienky dobré a niekedy nie. Je tak potrebná aj istá dávka šťastia, ale som rád, že som mal dva dobré lety za normálnych podmienok. Lillehammer je úžasný, milujem to,“ uviedol Embacher pre oficiálnu stránku Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). Držiteľ veľkého glóbusu z predchádzajúcej sezóny Slovinec Domen Prevc sa prekvapujúco nedostal ani do druhého kola, pre problémy s poveternostnými podmienkami skončil už v prvom kole na poslednom 50. mieste: „Nebol to taký skok, plus bol náročný vietor, takže bol z toho zlý výsledok.“
Dvadsaťročný Embacher vyhral len druhýkrát v kariére podujatie SP a pokračuje tak v postupnom etablovaní sa medzi skokanskú špičku medzi mužmi. Rakúšan mal už po prvom kole na čele komfortný náskok, napokon vyhral s viac ako 12-bodovým náskokom. „Je to úžasné. Odviedli sme skvelú robotu po dvoch kvalitných skokoch a nemôžem byť tak šťastnejší. Vieme, že pri skokoch na lyžiach sú niekedy podmienky dobré a niekedy nie. Je tak potrebná aj istá dávka šťastia, ale som rád, že som mal dva dobré lety za normálnych podmienok. Lillehammer je úžasný, milujem to,“ uviedol Embacher pre oficiálnu stránku Medzinárodnej lyžiarskej a snoubordovej federácie (FIS). Držiteľ veľkého glóbusu z predchádzajúcej sezóny Slovinec Domen Prevc sa prekvapujúco nedostal ani do druhého kola, pre problémy s poveternostnými podmienkami skončil už v prvom kole na poslednom 50. mieste: „Nebol to taký skok, plus bol náročný vietor, takže bol z toho zlý výsledok.“
SP v skokoch na lyžiach - HS 140 - (Lillehammer/Nór.) - výsledky:
1. Stephan Embacher (Rak.) 278,0 b (141,5 m/140,5), 2. Halvor Egner Granerud (Nór.) 265,9 (127,0/139,0), 3. Raffael Zimmermann 259,6 (138,0/130,5), 4. Daniel Tschofenig (obaja Rak.) 250,2 (132,5/137,5), 5. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 248,3 (128,5/134,5), 6. Jan Hörl 246,2 (129,5/136,5), 7. Maximilian Ortner (obaja Rak.) 245,3 (135,5/126,5), 8. Rjójú Kobajaši (Jap.) 244,2 (135,0/126,5), 9. Isak Andreas Langmo (Nór.) 235,1 (127,0/130,5), 10. Remo Imhof (Švaj.) 234,8 (133,0/130,0)
1. Stephan Embacher (Rak.) 278,0 b (141,5 m/140,5), 2. Halvor Egner Granerud (Nór.) 265,9 (127,0/139,0), 3. Raffael Zimmermann 259,6 (138,0/130,5), 4. Daniel Tschofenig (obaja Rak.) 250,2 (132,5/137,5), 5. Kristoffer Eriksen Sundal (Nór.) 248,3 (128,5/134,5), 6. Jan Hörl 246,2 (129,5/136,5), 7. Maximilian Ortner (obaja Rak.) 245,3 (135,5/126,5), 8. Rjójú Kobajaši (Jap.) 244,2 (135,0/126,5), 9. Isak Andreas Langmo (Nór.) 235,1 (127,0/130,5), 10. Remo Imhof (Švaj.) 234,8 (133,0/130,0)
priebežné poradie SP (po 1 z 27 pretekov):
1. Embacher 100 b, 2. Granerud 80, 3. Zimmermann 60, 4. Tschofenig 50, 5. Sundal 45, 6. Hörl 40, 7. Ortner 36, 8. Kobajaši 32, 9. Langmo 29, 10. Imhof 26
1. Embacher 100 b, 2. Granerud 80, 3. Zimmermann 60, 4. Tschofenig 50, 5. Sundal 45, 6. Hörl 40, 7. Ortner 36, 8. Kobajaši 32, 9. Langmo 29, 10. Imhof 26