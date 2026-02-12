< sekcia Šport
Rakúšan Haemmerle obhájil zlato v snoubordkrose
Vo veľkom finále triumfoval v dramatickom rozuzlení pred Kanaďanom Eliotom Grondinom a Rakúšanom Jakobom Dusekom.
TASR
Livigno 12. februára (TASR) - Rakúšan Alessandro Hämmerle sa stal na zimných olympijských hrách 2026 šampiónom v disciplíne snoubordkros a obhájil tak najcennejší kov zo ZOH 2022 z Pekingu. Vo veľkom finále triumfoval v dramatickom rozuzlení pred Kanaďanom Eliotom Grondinom a Rakúšanom Jakobom Dusekom.
Do bojov o medaily sa dostali hlavní kandidáti - Hämmerle, Grondin a Chollet, dopĺňal ich prekvapivo Rakúšan Jakob Dosek. Chollet mal dlhší čas nasmerované k pódiovému umiestneniu, ale Dosek sa opätovne postaral o dobrý finiš a vybojoval si bronz. Prvé dve priečky napokon zostali v tesnej koncovke totožné s finále zo ZOH 2022.
Držiteľ bronzu z Pekingu domáci Omar Visintin vypadol už osemfinále, do bojov o medaily sa neprebojoval ani jeden z najrýchlejších v nasadzovacej jazde Nemec Leon Ulbricht. Vo veľkom finále sa napokon neuskutočnil ani bratský súboj Cholletovcov, Jonas prehral v semifinálovom fotofiniši s Dusekom.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - snoubordkros:
muži - veľké finále: 1. Alessandro Hämmerle (Rak.), 2. Elion Grondin (Kan.), 3. Jakob Dusek (Rak.), 4. Aidan Chollet (Fr.), malé finále: 5. Loan Bozzolo (Tal.), 6. Jonas Chollet (Fr.), 7. Nick Baumgartner (USA), 8. Lorenzo Sommariva (Tal.)
