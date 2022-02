Rakúšan Hämmerle vybojoval zlatú medailu v snoubordkrose

ZOH 2022 v Pekingu - snoubording

muži - snoubordkros:



1. Alessandro Hämmerle (Rak.),

2. Eliot Grondin (Kan.),

3. Omar Visintin (Tal.),

4. Julian Lüftner (Rak.),

v malom finále:

5. Merlin Surget (Fr.),

6. Jake Vedder (USA),

7. Lucas Eguibar (Šp.),

8. Tommaso Leoni (Tal.),

vo štvrťfinále:

9. Martin Nörl (Nem.),

10. Nick Baumgartner (USA)

Peking 10. februára (TASR) - Rakúsky snoubordista Alessandro Hämmerle získal na ZOH 2022 zlatú medailu v snoubordkrose. V dramatickom finiši veľkého finále odsunul na druhú priečku s tesným odstupom Kanaďana Eliota Grondina. Bronz si vybojoval Talian Omar Visintin.Dvadsaťosemročný Hämmerle zaznamenal najvýraznejší úspech svojej kariéry. Vicemajster sveta z vlaňajška bol vo štvorčlennej finálovej jazde v úvode na chvoste, ale potom sa posunul na vedúcu pozíciu a udržal si ju až do konca. V závere na neho mohutne útočil Grondin, no cieľová fotografia prisúdila triumf Rakúšanovi, ktorý bol pred štyrmi rokmi v Pjongčangu v rovnakej disciplíne siedmy.Šampión zo ZOH 2018 Pierre Vaultier z Francúzska titul neobhajoval, keďže už ukončil kariéru. Úradujúci majster sveta Španiel Lucas Eguibar sa dostal iba do malého finále a skončil celkovo na siedmej pozícii.