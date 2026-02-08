< sekcia Šport
Rakúšan Karl obhájil zlato v paralelnom „obráku“
Tešil sa napokon 20-ročný Zamfirov, ktorý získal pre Bulharsko prvú medailu zo zimných hier po 20 rokoch, smutný odchádzal Slovinec Tim Mastnak.
Autor TASR
Livigno 8. februára (TASR) - Rakúsky snoubordista Benjamin Karl obhájil titul olympijského šampióna v disciplíne paralelný olympijský slalom na ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo. Na stupňoch víťazov ho doplnili strieborný Kim Sang-kjum z Kórejskej republiky a bronzový Bulhar Tervel Zamfirov.
Štyridsaťročný Karl získal do zbierky štvrtú medailu spod piatich kruhov. V paralelnom „obráku“ vybojoval striebro už vo Vancouveri 2010, o štyri roky neskôr v Soči mu patril bronz v paralelnom slalome. Strieborný Kim sa dočkal prvej medaily z olympiády vo veku 37 rokov. Vo finále veteránov zvíťazil Rakúšan o 19 stotín sekundy.
Súboj o bronz musela rozlúsknuť až cieľová fotografia, obaja jeho aktéri zaznamenali rovnaký čas. Tešil sa napokon 20-ročný Zamfirov, ktorý získal pre Bulharsko prvú medailu zo zimných hier po 20 rokoch, smutný odchádzal Slovinec Tim Mastnak.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo - snoubording, paralelný obrovský slalom:
Muži
1. Benjamin Karl (Rak.), 2. Kim Sang-kjum (Kór. rep.), 3. Tervel Samfirov (Bulh.), 4. Tim Mastnak (Slovin.), 5. Roland Fischnaller (Tal.), 6. Arnaud Gaudet (Kan.), 7. Mirko Felicetti (Tal.), 8. Andreas Prommegger (Rak.), 9. Aaron March (Tal.), 10. I Sang-ho (Kór. rep.)
