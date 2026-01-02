Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rakúšana Rossiho zaradil Vancouver na listinu zranených hráčov

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rossi prišiel do Vancouveru v decembri minulého roka z Minnesoty, keď bol súčasťou výmeny za popredného obrancu Quinna Hughesa.

Autor TASR
Vancouver 2. januára (TASR) - Rakúskeho útočníka Marca Rossiho zaradil v piatok klub zámorskej hokejovej NHL Vancouver Canucks na listinu zranených hráčov. Dvadsaťštyriročný center sa zranil v utorkovom dueli s Philadelphiou Flyers.

Rossi prišiel do Vancouveru v decembri minulého roka z Minnesoty, keď bol súčasťou výmeny za popredného obrancu Quinna Hughesa. V doterajších ôsmich stretnutiach za Canucks si pripísal gól a asistenciu. V reakcii na jeho zranenie povolal Vancouver do prvého tímu útočníka Arshdeepa Bainsa z farmy v Abbotsforde v AHL. Informoval portál TSN.
