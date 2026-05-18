< sekcia Šport
Rakúšania idú na MS aj s Arnautovičom, Rangnick: Môžeme dosiahnuť veľa
Rakúšania odletia do USA 4. júna. O trinásť dní neskôr ich čaká prvý duel na MS po 28 rokoch proti Jordánsku.
Autor TASR
Viedeň 18. mája (TASR) - Tréner rakúskej futbalovej reprezentácie Ralf Rangnick v pondelok oznámil záverečnú nomináciu na blížiace sa MS v USA, Kanade a Mexiku. Lídrom v útoku a hráčom s najväčším počtom štartov a aj gólov v histórii krajiny je Marko Arnautovič. Oporami by mali byť aj kapitán David Alaba a stredopoliar Marcel Sabitzer.
V nominácii nie sú žiadne výrazné prekvapenia a všetkých 26 hráčov bolo súčasťou tímu už v marcových prípravných dueloch. „Nakoniec sme sa rozhodli na základe toho, čo je potrebné pre takýto dlhší turnaj. Chceme postúpiť čo najďalej a preto sme nevyberali len tých najlepších ale aj tých, ktorí sa hodia do nášho štýlu hry,“ vysvetlil Rangnick pre oficiálny web Rakúskeho futbalového zväzu (ÖFB). Konečný termín na nahlásenie zoznamu hráčov je 1. jún. Zranených alebo chorých hráčov je možné nahradiť najneskôr 24 hodín pred začiatkom turnaja.
Rangnick chce ísť na turnaji ďalej ako na poslednom veľkom šampionáte. Rakúšania na ME 2024 síce postúpili z prvého miesta D-skupiny, v ktorej boli aj Francúzi či Holanďania, no v osemfinále podľahli Turecku a vypadli. „Na každej pozícii máme aspoň dvoch hráčov. Verím, že s týmto kádrom môžeme dosiahnuť veľa. Chceme vyvodiť správne závery zo skúseností z ME a ukázať, čo v tomto tíme je,“ poznamenal nemecký kormidelník. Arnautovič má za sebou majstrovskú sezónu v Crvenej Zvezde Belehrad. Skúsený obranca Alaba sa v Reale Madrid trápil počas sezóny so zranením lýtka. Na šampionáte bude hrať určite dôležitú rolu aj univerzál Konrad Laimer, majster nemeckej Bundesligy s Bayernom Mníchov.
Rakúšania odletia do USA 4. júna. O trinásť dní neskôr ich čaká prvý duel na MS po 28 rokoch proti Jordánsku. Následne nastúpia proti majstrom sveta z Argentíny (22. jún) a skupinu ukončia zápasom s Alžírskom (28.jún).
V nominácii nie sú žiadne výrazné prekvapenia a všetkých 26 hráčov bolo súčasťou tímu už v marcových prípravných dueloch. „Nakoniec sme sa rozhodli na základe toho, čo je potrebné pre takýto dlhší turnaj. Chceme postúpiť čo najďalej a preto sme nevyberali len tých najlepších ale aj tých, ktorí sa hodia do nášho štýlu hry,“ vysvetlil Rangnick pre oficiálny web Rakúskeho futbalového zväzu (ÖFB). Konečný termín na nahlásenie zoznamu hráčov je 1. jún. Zranených alebo chorých hráčov je možné nahradiť najneskôr 24 hodín pred začiatkom turnaja.
Rangnick chce ísť na turnaji ďalej ako na poslednom veľkom šampionáte. Rakúšania na ME 2024 síce postúpili z prvého miesta D-skupiny, v ktorej boli aj Francúzi či Holanďania, no v osemfinále podľahli Turecku a vypadli. „Na každej pozícii máme aspoň dvoch hráčov. Verím, že s týmto kádrom môžeme dosiahnuť veľa. Chceme vyvodiť správne závery zo skúseností z ME a ukázať, čo v tomto tíme je,“ poznamenal nemecký kormidelník. Arnautovič má za sebou majstrovskú sezónu v Crvenej Zvezde Belehrad. Skúsený obranca Alaba sa v Reale Madrid trápil počas sezóny so zranením lýtka. Na šampionáte bude hrať určite dôležitú rolu aj univerzál Konrad Laimer, majster nemeckej Bundesligy s Bayernom Mníchov.
Rakúšania odletia do USA 4. júna. O trinásť dní neskôr ich čaká prvý duel na MS po 28 rokoch proti Jordánsku. Následne nastúpia proti majstrom sveta z Argentíny (22. jún) a skupinu ukončia zápasom s Alžírskom (28.jún).
Nominácia Rakúska na MS 2026 v USA, Kanade a Mexiku:
brankári: Patrick Pentz (Bröndby IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)
obrancovia: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Brémy), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz), Stefan Posch (FSV Mainz), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Michael Svoboda (FC Benátky)
stredopoliari: Christoph Baumgartner (RB Lipsko), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Mníchov), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Lipsko), Romano Schmid (Werder Brémy), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Lipsko), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
útočníci: Marko Arnautovič (Crvena Zvezda Belehrad), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Saša Kalajdžič (LASK Linz)
brankári: Patrick Pentz (Bröndby IF), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzeň)
obrancovia: David Affengruber (Elche), David Alaba (Real Madrid), Kevin Danso (Tottenham Hotspur), Marco Friedl (Werder Brémy), Philipp Lienhart (SC Freiburg), Phillipp Mwene (FSV Mainz), Stefan Posch (FSV Mainz), Alexander Prass (TSG Hoffenheim), Michael Svoboda (FC Benátky)
stredopoliari: Christoph Baumgartner (RB Lipsko), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund), Florian Grillitsch (SC Braga), Konrad Laimer (Bayern Mníchov), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Xaver Schlager (RB Lipsko), Romano Schmid (Werder Brémy), Alessandro Schöpf (Wolfsberger AC), Nicolas Seiwald (RB Lipsko), Paul Wanner (PSV Eindhoven), Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg)
útočníci: Marko Arnautovič (Crvena Zvezda Belehrad), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Saša Kalajdžič (LASK Linz)