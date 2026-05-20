Rakúšania s historickým štartom do turnaja
Autor TASR
Zürich 20. mája (TASR) - Hokejisti Rakúska zažívajú historicky najlepší vstup do majstrovstiev sveta. Premiérovo dokázali na turnaji zvíťaziť v úvodných troch dueloch a po triumfe 3:1 nad Lotyšskom sú na dobrej ceste zopakovať si štvrťfinále.
Rakúšania sa v posledných rokoch usadili v A-kategórii svetového šampionátu, v predošlej edícii turnaja sa po dlhšom čakaní dokonca prebojovali medzi najlepšiu osmičku. Po troch vystúpeniach v Zürichu sú na najlepšej ceste zopakovať si vyraďovacie boje. „Je to skvelé, že sa naša práca vypláca. Ide o pozitívnu vec pre Rakúsko a myslím si, že všetci si to zaslúžia,“ vyjadril sa pre oficiálnu stránku podujatia krídelník rakúskeho tímu Tim Harnisch.
Doterajšia stopercentná bilancia je pre Rakúsko dobrým signálom, aby si po 32 rokoch zahralo len druhé štvrťfinále na majstrovstvách sveta. Teraz však prichádzajú súperi ťažšieho rangu, ale doterajšia herná pohoda by im mohla zahrať do karát. „Našim cieľom je získať štvrté víťazstvo na turnaji, a to čo najskôr, ako sa len dá. Vieme, že Švajčiarsko je veľmi ťažký súper, dokonca možno aj favorit našej skupiny. Hrajú veľmi dobre, majú kvalitné družstvo s mnohými skvelými hráčmi, ale sme si istí, že ak budeme kompaktní a dodržíme náš zápasový plán, tak máme v tomto stretnutí šancu,“ uviedol obranca Rakúska Paul Stapelfeldt.
Lotyšsko zatiaľ naopak dopláca najmä na útočnú produktivitu, len päť vstrelených gólov a jedno víťazstvo znamená v tabuľke A-skupiny až šiestu pozíciu. „Neboli sme dostatočne agresívni, hlavne v prvej tretine. Snažili sme sa hrať s pukom na krásu, naopak akcie súpera boli príliš jednoduché. V takýchto stretnutiach jednoducho musíte skórovať, nemôžete hrať na krásu. Ukazuje sa to aj v presilovkách, nevieme bojovať pred bránkou a vyprovokovať súpera k vylúčeniam,“ povedal tréner Lotyšov Harijs Vitolinš. Jeho zverenci potrebujú bodovo zabrať, ak sa chcú vyhnúť boju o záchranu a ešte sa pokúsiť dostať medzi postupujúce kvarteto. „Ak prehráme súboj so súperom približne rovnakej sily, tak musíme teraz zbierať body proti silnejším kolektívom. Ukázali sme to proti Nemecku, takže možné to je. Je pred nami ešte mnoho duelov a situácia sa mení každý deň,“ dodal reprezentačný kouč Lotyšska.
Najbližšie sa Lotyši predstavia v akcii vo štvrtok 21. mája o 16.20 h proti Fínsku. Rakúsko čaká v stredu 20. mája o 16.20 h súboj s domácim Švajčiarskom.
