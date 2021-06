Rakúšania si zaistili postup do osemfinále po triumfe nad Ukrajinou

C-skupina - 3. kolo:



Bukurešť



Ukrajina - Rakúsko 0:1 (0:1)



Góly: 21. Baumgartner. Rozhodovali: Cakir – Duran, Ongun (všetci Tur.).



Ukrajina: Buščan – Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko (85. Besedin) – Sydorčuk – Jarmolenko, Šaparenko (68. Marlos), Zinčenko, Malinovskyj (46. Cygankov) – Jaremčuk

Rakúsko: Bachmann – Lainer, Dragovič, Hinteregger, Alaba – N. Schlager, Laimer (72. Ilsanker), Grillitsch – Baumgartner (33. Schöpf), Sabitzer – Arnautovič (90. Kalajdžič)



1. HOLANDSKO 3 3 0 0 8:2 + 6 9

2. RAKÚSKO 3 2 0 1 4:3 + 1 6

3. UKRAJINA 3 1 0 2 4:5 - 1 3

4. SEVERNÉ MACEDÓNSKO 3 0 0 3 2:8 - 6 0



Bukurešť 21. júna (TASR) - Futbalisti Rakúska zvíťazili vo svojom záverečnom zápase C-skupiny ME 2020 v Bukurešti nad Ukrajinou 1:0 a zabezpečili si postup do osemfinále. So šiestimi bodmi skončili v tabuľke na druhom mieste, do ďalších bojov postúpili spolu s víťazom skupiny Holandskom.Rakúšania rozhodli o osude pondelkového zápasu v 21. minúte, keď sa po rohovom kope presadil hlavou Christoph Baumgartner. Rakúšania nastúpia v osemfinále proti víťazovi A-skupiny Taliansku, zápas je na programe v sobotu 26. júna na štadióne Wembley v Londýne o 21.00 SELČ. Postup Ukrajincov do osemfinále bude závisieť od výsledkov v ostatných skupinách. Do vyraďovacej fázy postupujú prvé dva tímy a štyri najlepšie z tretích miest zo šiestich základných skupín.Do prvej sľubnej šance zápasu sa dostali Rakúšania v 4. minúte, keď Schlager vnikol do šestnástky, ale Ukrajinci odkopli loptu na roh. Futbalisti Rakúska boli v úvode aktívnejší, do konca 10. minúty kopali tri rohové kopy. V 20. minúte už vyšiel zverencom Franca Fodu celkovo piaty roh, na center Alabu si vyskočil Baumgartner a mieril presne - 0:1. Aj po tomto góle boli Ukrajinci pasívni, rakúsky brankár Bachman musel do 30. minúty zasahovať iba raz. Po jeho zákroku však nebol ďaleko ku gólovej dorážke Jarmolenko. Bola to však jediná dobrá možnosť Ukrajincov v prvom polčase, po ktorom išli do kabín s tesným vedením zaslúžene Rakúšania.V druhom polčase sa vývoj hry nezemenil. Rakúski futbalisti boli naďalej lepší, mali loptu častejšie na kopačkách, Ukrajincom chýbal pohyb i kreativita. Rakúšania sa do šancí nedostávali, ale umne držali loptu ďaleko od svojej bránky a súpera nepúšťali do žiadnych nebezpečných akcií. Tréner Andrej Ševčenko sa snažil niečo zmeniť striedaniami, ale Ukrajinci ani potom nedokázali v ofenzíve nič vymyslieť. Po slabom výkone si musia na postupovú definitívu počkať. Rakúšania sa prebojovali do vyraďovačky na ME prvýkrát v histórii.