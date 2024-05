Rakúšania zaskočili Fínov, Baumgartner: Nedokážem to opísať

Praha 17. mája (TASR) - Hokejisti Rakúska nadviazali na neuveriteľnú tretiu tretinu utorňajšieho duelu MS v Prahe proti Kanade, v ktorej strelili obhajcom titulu päť gólov a získali cenný bod. Rakúšania o dva dni neskôr dokázali otočiť proti favorizovaným Fínom z 0:2 na 3:2 a prvýkrát v histórii zdolali hráčov "Suomi".



Rakúšania po úvodnej prehre s Dánskom 1:5 dokázali potrápiť všetkých troch favoritov. So Švajčiarmi prehrali tesne 5:6, v tretej tretine s Kanadou senzačne vyrovnali z 1:6 na 6:6 a nakoniec prehrali po predĺžení. Proti "Suomi" boli od druhej tretiny lepší a nakoniec slávili prvý triumf na turnaji a vôbec prvý v histórii proti Fínsku. Rozhodol o tom 0,2 sekundy pred záverečnou sirénou Benjamin Baumgartner. "Ani to nedokážem opísať. Chcem povedať, že Fínsko je hokejový národ. To, že sme ich dokázali zdolať na MS, je podľa mňa to najlepšie, čo sa v rakúskom hokeji za dlhý čas stalo. Som na celý tím veľmi hrdý," uviedol autor víťazného gólu pre oficiálny web Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).



Vysvetlenie pre zlyhanie fínskeho výberu hľadal kapitán Mikael Granlund, ktorý na turnaji nazbieral štyri body za asistencie proti Veľkej Británii (8:0). Útočník San Jose v ďalších troch dueloch nebodoval. "Dostali sme prvý gól a už sme sa nedostali k našej hre. Rakúšania odviedli naozaj dobrú prácu a na konci boli odmenení. Myslím si, že sme nikoho nepodcenili. Vedeli sme, že to bude ťažký zápas, keďže na tomto turnaji hrajú naozaj dobre," povedal Granlund.



Rakúsko sa stretlo s Fínskom prvýkrát v roku 1957. Odvtedy dokázalo so severanmi iba raz remizovať (3:3 v roku 2000). "Teraz si to môžeme užiť, ale keď sa zajtra zobudíme, bude nový deň a nový zápas. Vieme, že Česi budú pripravení a s ich fanúšikovskou základňou to bude pre nás zábavný večer. Musíme len pokračovať, hrať ďalej a príliš na to nemyslieť," poznamenal rakúsky útočník Marco Rossi.



Zaujímavú situáciu priniesol zápas Nórska s Kanadou. Severania po dvoch tretinách prehrávali 0:2 a na bránku "javorových listov" nevyslali za 40 minút žiadny strelecký pokus. Pred tretím dejstvom sa tak "otriasal" rekord v počte najmenej striel v jednom stretnutí MS, ktorý držia Dáni z roku 2021, keď proti Švajčiarom vystrelili iba štyrikrát. Nóri ohrozili kanadského brankára Nicolasa Dawsa až v 42. minúte za búrlivých ovácií zaplnenej pražskej O2 arény. Už o necelú minútu neskôr sa Nóri dokázali presadiť iba z druhej strely na bránku zásluhou 18-ročného obrancu Stiana Solberga. Favorit stretnutia napriek tomu záver duelu zvládol a po góloch Dylana Cozensa a Jareda McCanna doviedol k víťazstvu 4:1. "Bol to jeden z najdivokejších zápasov, aký som vo svojej kariére hral. Myslím si, že som ešte nechytal v stretnutí, v ktorom súper nemal strelu počas dvoch tretín, bola to však zábava a najdôležitejšie je víťazstvo," povedal Daws. Nóri napokon zaznamenali šesť striel, a tak negatívny rekord zostal naďalej "v rukách" Dánov.