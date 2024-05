Rakúšania zdolali Nórsko, Rossi: Vážime si podporu fanúšikov

A-skupina:



Nórsko – Rakúsko 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)



Góly: 54. Engebraten (Zuccarello) – 29. Schneider (Heinrich, Rossi), 29. Zwerger (Schneider, Rossi), 34. Schneider (Rossi, Brunner), 58. M. Huber (Zwerger). Rozhodcovia: Björk (Švéd.), Tscherrig – Fuchs (obaja Švajč.), Yletyinen (Švéd.), vylúčení: 6:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 16.565 divákov.



Nórsko: Haukeland – Solberg, Johannesen, Hansen, Nörstebö, Kasastul, Krogdahl, Engebraten – Brandsegg-Nygard, Thoresen, Zuccarello – Pettersen, E. Östrem Salsten, Martinsen – Berg-Paulsen, Vikingstad, Steen – Olsen, H. Östrem Salsten, Rönnild – Bakke Olsen



Rakúsko: Kickert – Nickl, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Brunner, Stapelfeldt – M. Huber, Nissner, Wukowits – Schneider, Rossi, Zwerger – Haudum, Baumgartner, Ganahl – Thaler, Rohrer, P. Huber

Praha 19. mája (TASR) - Hokejisti Rakúska zvíťazili v nedeľňajšom zápase A-skupiny MS v Prahe nad Nórskom 4:1. Mužstvo Rogera Badera rozhodlo o triumfe v druhej tretine, keď zaznamenalo tri góly a zvýšilo svoje šance na postup do štvrťfinále. Peter Schneider dosiahol dva presné zásahy a asistenciu, Marco Rossi mal bilanciu 0+3.Rakúšania sa dostali v tabuľke na postupové štvrté miesto, majú síce rovnaký počet bodov (7) ako Fíni, ale so "Suomi" majú lepší vzájomný zápas. V utorok o 12.20 h nastúpia vo svojom poslednom stretnutí v skupine proti Veľkej Británii, Fínov čakajú ešte dva zápasy (Dánsko, Švajčiarsko). Nóri sa o necelých 24 hodín neskôr stretnú v dôležitom stretnutí v boji o záchranu s Britmi.Rakúšania boli v úvode aktívnejší a Baumgartner bol v tretej minúte blízko gólu, Haukeland podržal svoje mužstvo. V presilovej hre zahrozil Nissner, ale na druhej strane mohol otvoriť skóre duelu Steen. Aj severania pridali v ofenzíve, Thoresen však v početnej výhode netrafil puk a Eirika Östrema Salstena vychytal Kickert. V druhej časti sa obe mužstvá pozorne strážili a bol to prevažne boj o stredné pásmo. Rakúšania potom dostali šancu v tretej presilovke a Schneider skóroval strelou z prvej. O 40 sekúnd neskôr zvýšil Zwerger na 2:0. Zverencom Badera góly pomohli a od tohto momentu boli lepší. V 34. minúte počas signalizovaného vylúčenia Nórov pridal Schneider z rovnakej pozície druhý presný zásah. Nóri v úvode tretej nevyužili početnú výhodu 5 na 3 a po nej sa sa Mario Huber dostal do samostatného úniku, Haukeland však zasiahol betónom. Rakúšania kontrolovali hru a Strong mohol upraviť už na 4:0, ale jeho zakončenie skončilo na žŕdke. Nóri sa dočkali v 54. minúte po strele Engebratena. V závere Mario Huber poistil triumf zakončením do prázdnej brány.hlasy aktérov (zdroj: IIHF, JOJ):Patrick Thoresen, kapitán a útočník Nórska: "Rozhodli presilovky Rakúšanov. My sme sa veľmi zamerali na súpera a nehrali sme svoj hokej. Musíme si zobrať pozítiva z tohto duelu a pripraviť sa na dôležitý duel proti Britom."Marco Rossi, útočník Rakúska, v zápase 0+3: "Všetku podporu, ktorú sme doteraz počas turnaja mali, si veľmi vážime. Chceme fanúšikom niečo vrátiť a dúfam, že sme im víťazstvom urobili radosť. Po prvom góle sme mali momentum na svojej strane, takže bolo dôležité pokračovať. Strelili sme ďalší gól a ten bol pre nás kľúčový."tabuľka A-skupiny:1. Česko 6 4 1 1 0 23:10 15*2. Švajčiarsko 5 4 1 0 0 24:8 14*3. Kanada 5 4 1 0 0 25:13 14*4. Rakúsko 6 2 0 1 3 19:25 7-------------------------------------5. Fínsko 5 2 0 1 2 17:10 76. Dánsko 6 2 0 0 4 14:26 67. Nórsko 6 1 0 0 5 10:23 3-------------------------------------8. V. Británia 5 0 0 0 5 6:23 0* - istý postup do štvrťfinále/zápasy, víťazstvá, víťazstvá v nadstavbe, prehry v nadstavbe, prehry, skóre, body/