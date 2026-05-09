Rakúšania zdolali v príprave Slovinsko 4:1
Slovinci budú súpermi Slovákov v B-skupine na MS vo Švajčiarsku, duel vo Fribourgu ich čaká 19. mája o 20.20 h.
Autor TASR
Bratislava 9. mája (TASR) - Hokejisti Rakúska zvíťazili v sobotňajšom prípravnom zápase nad Slovinskom 4:1. Slovinci budú súpermi Slovákov v B-skupine na MS vo Švajčiarsku, duel vo Fribourgu ich čaká 19. mája o 20.20 h.
príprava - sumáre:
Rakúsko - Slovinsko 4:1
Góly: 10. Schneider, 11. Kolarik, 47. Nissner, 60. Zwerger - 53. Sitar
