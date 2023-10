Rakúšania zvíťazili v Azerbajdžane 1:0 a postúpili na ME

kvalifikácia ME 2024 - 8. kolo



F-skupina:



Azerbajdžan - Rakúsko 0:1 (0:0)



Gól: 48. Sabitzer (z 11 m), ČK: 90.+4. Burgstaller (Rakúsko) po 2. ŽK

Bratislava 16. októbra (TASR) - Futbalisti Rakúska postúpili na ME 2024. V pondelkovom stretnutí 8. kola kvalifikácie zvíťazili v Azerbajdžane 1:0 a doplnili Belgičanov ako postupujúci z F-skupiny.Rakúšania nepotrebovali podať k zaisteniu si postupovej definitívy oslanivý výkon. O jediný gól duelu sa na poloprázdnom štadióne v Baku postaral Marcel Sabitzer, keď tesne po zmene strán premenil pokutový kop, ktorý rozhodca odpískal za ruku pri bránení priameho kopu. Azerbajdžan si najväčšiu šancu vypracoval až v nadstavenom čase druhého polčasu, no Tural Bajramov sám zočo-voči brankárovi Alexandrovi Schlagerovi zlyhal a namieril iba do žrde. Rakúšania sa na záverečnom turnaji ME predstavia iba štvrtýkrát v histórii, no tretíkrát za sebou.