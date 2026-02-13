< sekcia Šport
Rakúšanka Flocková vedie po prvých dvoch jazdách súťaž žien
Flocková viedla už po 1. kole a v druhom jej na udržanie vedúcej pozície stačila aj druhá najlepšia jazda.
Autor TASR
Cortina d'Ampezzo 13. februára (TASR) - Rakúska skeletonistka Janine Flocková sa usadila na čele súťaže jednotlivkýň po prvom dni na ZOH 2026. Po dvoch jazdách v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo mala náskok štyroch stotín sekundy pred druhou Nemkou Susanne Kreherovou a 13 pred ďalšou Nemkou Jacqueline Pfeiferovou.
Flocková viedla už po 1. kole a v druhom jej na udržanie vedúcej pozície stačila aj druhá najlepšia jazda. Najrýchlejšia v 2. kole bola Pfeiferová, ktorá zaznamenala traťový rekord 57,18 s. Súboje o medaily sú na programe v sobotu.
