Rakúšanka Flocková vedie po prvých dvoch jazdách súťaž žien

Na snímke Janine Flocková. Foto: TASR/AP

Flocková viedla už po 1. kole a v druhom jej na udržanie vedúcej pozície stačila aj druhá najlepšia jazda.

Cortina d'Ampezzo 13. februára (TASR) - Rakúska skeletonistka Janine Flocková sa usadila na čele súťaže jednotlivkýň po prvom dni na ZOH 2026. Po dvoch jazdách v ľadovom koryte v Cortine d'Ampezzo mala náskok štyroch stotín sekundy pred druhou Nemkou Susanne Kreherovou a 13 pred ďalšou Nemkou Jacqueline Pfeiferovou.

Flocková viedla už po 1. kole a v druhom jej na udržanie vedúcej pozície stačila aj druhá najlepšia jazda. Najrýchlejšia v 2. kole bola Pfeiferová, ktorá zaznamenala traťový rekord 57,18 s. Súboje o medaily sú na programe v sobotu.
