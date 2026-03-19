Rakúšanka Hauserová po sezóne ukončí kariéru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Viedeň 19. marca (TASR) - Najúspešnejšia rakúska biatlonistka Lisa Theresa Hauserová v stredu večer oznámila ukončenie kariéry po záverečnom podujatí tohto ročníka Svetového pohára. Tridsaťdvaročná Hauserová uzavrie kariéru budúci víkend v nórskom Holmenkollene, informovala o tom agentúra APA a Rakúsky lyžiarsky zväz (ÖSV).

Hauserová získala v roku 2021 zlatú medailu na majstrovstvách sveta v Pokljuke, keď triumfovala v pretekoch s hromadným štartom. V rámci SP vyhrala šesťkrát individuálne preteky a na pódiu stála celkovo trinásťkrát. Na svetovom šampionáte získala dovedna štyri medaily a predstavila sa na štyroch uplynulých ZOH za sebou.
Neprehliadnite

VIDEO: J. Ferenčák vníma vylúčenie z Hlasu-SD ako perzekúciu

Do TEJTO krajiny necestujte, odporúča rezort zahraničných vecí SR

Vyšetrovanie: Nehodu vlakov pri Pezinku spôsobilo zlyhanie jednotlivca

VTÁČIA CHRÍPKA V EURÓPE: Prípady sú potvrdené v obľúbenej krajine