Rakúšanka Kiesenhoferová vybojovala po dlhom úniku zlato

výsledky:



1. Anna Kiesenhoferová (Rak.) 3:52:45 h

2. Annemiek van Vleutenová (Hol.) +1:15 min

3. Elisa Longová Borghiniová (Tal.) +1:29

4. Lotte Kopecká (Belg.) +1:39

5. Marianne Vosová (Hol.)

6. Lisa Brennauerová (Nem.)

7. Coryn Riverová (USA)

8. Marta Cavalliová (Tal.)

9. Olga Zabelinská (Uzbek.)

10. Cecilie Uttrupová Ludwigová (Dán.) všetky +1:46

Tokio 25. júla (TASR) - Rakúska cyklistka Anna Kiesenhoferová senzačne získala zlato na olympijských hrách. V nedeľných cestných pretekoch jednotlivkýň s hromadným štartom zvíťazila po úniku pred Holanďankou Annemiekou van Vleutenovou a Taliankou Elisou Longovou Borghiniovou.Tridsaťročná Kiesenhoferová dosiahla najväčší úspech v kariére. Trať dlhú 136 km zvládla za 3:52:45 hodiny, pred druhou Van Vleutenovou mala v cieli náskok 1:15 minúty.Profil ženských pretekov kopíroval mužskú trať, no chýbali stúpania na hory Fudži, Mikuni Pass či Kagasoka Pass. Ženy aj bez toho však museli nastúpať asi 2500 výškových metrov.Už v úvode sa osamostatnila na čele pätica jazdkýň, medzi nimi aj Kiesenhoferová. Na pelotón si postupne vytvorili niekoľkominútový náskok. Asi 66 km pred cieľom došlo k pádu, do ktorého sa zaplietla aj van Vleutenová. Kiesenhoferová sa približne 40 km pred koncom osamostatnila a pred posledným kolom mala štvorminútový náskok, ktorý pretavila až do zlatého konca. Nechala tak za sebou všetky zástupkyne favorizovaných Holanďaniek.povedala pre agentúru APA víťazná Rakúšanka.