Rakúšanka Scheibová je víťazkou obrovského slalomu v Söldene
Sölden 25. októbra (TASR) - Rakúska lyžiarka Julia Scheibová sa stala víťazkou obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene. V úvodnom podujatí nového ročníka potvrdila svoju pozíciu z prvého kola a do priebežného poradia si zapísala 100 bodov. Na druhom mieste klasifikovali Američanku Paulu Moltzanovú (+0,58 s) a tretiu priečku obsadila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová (+1,11).
Pre 27-ročnú Rakúšanku to bol premiérový triumf a len druhé individuálne pódiové umiestnenie v SP. Už po svojej prvej jazde mala Scheibová výrazný náskok pred konkurenciou. V druhom kole síce prišla o väčšiu časť náskoku, ale v dolnej časti zostala v zelených číslach a napokon mohla potešiť domáce publikum prvým miestom. „Som momentálne veľmi šťastná. Veľmi sa mi uľavilo, keď som prešla cieľom a videla som zelené číslo. Vedela som, že je to už deväť rokov od posledného víťazstva v obrovskom slalome v podaní Rakúšanky. Vyhrať pred domácim publikom je úžasné, spoločne sme to oslávili. Určite som si takto nepredstavovala začiatok sezóny, moje pocity neboli až také dobré,“ uviedla Scheibová v televíznom rozhovore po víťazstve.
Tesne za pódiovým umiestnením zostala favoritka na celkový triumf Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá obsadila štvrtú priečku (+1,42). Jej krajanka Nina O'Brienová predviedla v druhom kole najrýchlejšiu jazdu, čo jej zabezpečilo napokon posun o deväť priečok a celkové šieste miesto.
Jediná slovenská zástupkyňa na štarte Rebeka Jančová nepostúpila do druhého kola, keď ju klasifikovali na 55. mieste. „Trať bola naozaj náročná, keďže som štartovala s číslom 62. Viac sa to vyšúchalo a začínali tam byť aj ľadové seky, čo bolo postupne ešte náročnejšie. Až dole som to odbojovala. Ideme ďalej,“ uviedla Slovenka pre Zväz slovenského lyžovania.
Štart sezóny bol bez jej krajanky Petry Vlhovej, ktorá ešte naberá kondíciu po zranení kolena a návrat na súťažné svahy plánuje neskôr. V Söldene sa nepredstavili pre zranenie ani vlaňajšia víťazka celkového hodnotenia Talianka Federica Brignoneová a jej krajanka Marta Bassinová.
Program Svetového pohára pokračuje 15. novembra slalomom vo fínskom Levi.
obrovský slalom Svetového pohára v Söldene - výsledky:
1. Julia Scheibová (Rak.) 2:16,51 min., 2. Paula Moltzanová (USA) +0,58 s, 3. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +1,11, 4. Mikaela Shiffrinová (USA) +1,42, 5. Thea Louise Stjernesundová (Nór.) +1,53, 6. Nina O'Brienová (USA) +1,75, 7. Lara Colturiová (Alb.) +1,76, 8. Alice Robinsonová (N. Zél.) +1,89, 9. Sara Hectorová (Švéd.) +1,93, 10. Zrinka Ljutičová (Chor.) +2,04
priebežné poradie:
1. Scheibová 100 b, 2. Moltzanová 80, 3. Gutová-Behramiová 60, 4. Shiffrinová 50, 5. Stjernesundová 45, 6. O'Brienová 40, 7. Colturiová 36, 8. Robinsonová 32, 9. Hectorová 29, 10. Ljutičová 26
